Titre national et qualification mondiale pour Florine Gaspard

Parallèlement, elle a aussi appris sa sélection pour les Mondiaux de natation qui auront lieu à Melbourne (Australie) du 13 au 18 décembre.

Et c’est encore une histoire bien belge qui est à l’origine de cette qualification. La nageuse du CN Marseille la doit évidemment à ses très bonnes performances, mais aussi à la démarche d’une autre très bonne nageuse, Fleur Vermeiren. Celle-ci, quand elle a découvert que les critères de sélection imposés (et publiés tardivement) par la Fédération belge étaient largement inférieurs à ceux de la Fédération internationale, a introduit un recours auprès de la Cour belge d’arbitrage pour le sport et elle a obtenu gain de cause cette semaine.

Cette décision ouvrait dès lors la porte à une qualification de Florine Gaspard puisque cette dernière a réussi le minimum international. Et cette bonne nouvelle vient de lui être confirmée officiellement.

Il s’agira de ses troisièmes Mondiaux après Abu Dhabi en décembre 2021 (petit bassin) et Budapest cet été (grand bassin).