Thomas Celant (Neufchâteau dames) : « Les play-off, la Coupe AWBB, ça donne envie »

Un duel Medjo – Henket

Il devrait y avoir un match dans le match intéressant, dans la raquette, entre la Cinacienne Stéphanie Medjo et Laura Henket. "Oui. Comme Laura, Medjo est une ancienne joueuse de D1. Physiquement, elle est solide. On verra. "

L’ambition de l’équipe a-t-elle été revue à la hausse ? "On s’était fixé le Top 6 en début de saison et l’objectif ne changera pas avant la fin du 1er tour, lance le coach. On se réunira à ce moment-là. C’est évident que pour le Top 6, c’est quasiment déjà acquis. Pour la suite, le but sera de rester à la 1re place le plus longtemps possible. J’ai onze compétitrices dans le groupe et elles veulent gagner. Les play-off, la Coupe AWBB, ça donne envie. Et la saison pleine réussie par les hommes l’an dernier, ça donne aussi envie aux filles."

L’équipe a bien progressé offensivement. "Il y a un vrai beau jeu collectif qui s’installe, se réjouit Thomas Celant. L’objectif, c’est que cela dure de plus en plus longtemps. Le shoot ? C’est bien. En sachant, qu’on ne peut pas bien shooter à tous les matches, ce n’est pas possible. Je vois des filles en totale confiance qui n’hésitent plus à shooter. Ce qu’il faut maintenant, c’est que celles qui ne shootaient pas avant prennent plus leurs responsabilités. "

Ce samedi, c’est en car que le groupe se déplacera vers Ciney, avec les garçons (R1) qui jouent également à Ciney, juste après. "C’est cool, ça tombe vraiment bien. On va être soutenu, conclut le coach. Les hommes vont être chauds et vont encourager les filles. Et ce sera l’inverse après. Quoi qu’il arrive, ce sera une belle fête entre les deux équipes."