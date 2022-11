Samuel Petit: « On sera fixé début décembre »

Forts de leurs 18 unités, les Orangés ne sont qu’à cinq points de la première place et en comptent huit d’avance sur le premier descendant.

À quatre matchs de la mi-parcours dont trois derbies (Huy, Marloie, Meix, Habay), les hommes de Philippe Medery ont l’occasion plus que jamais de regarder vers le haut plutôt que vers le bas. À condition de ne pas revenir bredouilles de ce déplacement.

Ciney – Habay-la-Neuve Samedi, 20 h

Malgré son gaspillage à domicile, où elle n’a pas gagné un seul de ses quatre derniers matches (3/12), l’équipe gaumaise s’accroche aux basques du leader et tâchera de confirmer son invincibilité à l’extérieur (11/15) chez des Cinaciens qui doivent se remettre d’un 4-0 concédé à Rochefort et même d’un 0 sur 9 face à Libramont, Richelle et les Marcassins.

Ce sont donc deux équipes en quête de rachat qu’on verra à l’œuvre, ceux de Samuel Petit devant effacer le mini-traumatisme né de la remontada libramontoise voilà une semaine. "On a analysé ça en vidéo cette semaine, confie le T1 habaysien. Et on a insisté sur la culture de la gagne et l’humilité nécessaires dans un match. Notre bilan à domicile n’est pas fameux, c’est vrai, on repart sur les bases de la saison dernière en étant plus performants à l’extérieur alors qu’on voulait justement inverser la tendance." Le coach des Rouge et Noir ne doit donc pas être trop fâché à l’idée de jouer en dehors de ses bases trois des quatre prochains matches. "J’observe surtout, conclut-il, qu’on va affronter quatre équipes de la colonne de gauche: Ciney, Aywaille, Richelle et Mormont. Dans un mois, on sera, je pense, fixé sur les ambitions qu’on peut nourrir."

Givry – Herstal Samedi, 20 h

Un point sur douze, trois revers de rang, 14 buts encaissés, Givry doit relever la tête malgré les ennuis financiers qui minent le club. Surtout que les Canaris enchaîneront avec Rochefort et Raeren. Frédéric Herinckx retrouve quelques forces vives et espère un troisième succès des siens.

La Calamine – Durbuy Dimanche, 15 h

Sans jamais concéder de lourde défaite (si l’on excepte un 3-0 à Rochefort), les Durbuysiens courent désespérément après leur 2e succès depuis le 4 septembre et leur nette victoire 5-0 face à Givry.

Avec un noyau assez restreint et après un partage encourageant contre Huy, la lanterne rouge s’en va défier une équipe de La Calamine invaincue sur son terrain synthétique.