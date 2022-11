Vainqueurs de la première tranche mais dans le dur depuis deux semaines, on attendait une réaction de la part de Sart. Elle n'est pas venue. Les Spirous enregistrent un troisième revers de rang face à des Cassîdjes qui reviennent par la même occasion à leur hauteur.

Tout profit pour Oppagne. Les hommes de Valère Lamy ont inscrit un seul but, par Polis à un peu moins de 20 minutes du terme, mais cela a suffi pour s'imposer face à Longlier et pour prendre la tête du classement. Les Longolards restent cinquièmes mais devront affronter Sart le week-end prochain sans Langil, qui a reçu deux bristols jaunes pour rouspétance après le but visité.

Après des débuts compliqués, Gouvy compte désormais le même nombre de points que Sart également, grâce à son succès dans le derby du Nord. Un nouveau but d'Arnaud Georis et un doublé de François Burton ont offert un nouveau succès aux Gouvions.

Pour ce qui est du bas de classement, La Roche reste lanterne rouge mais a stoppé l'hémorragie à Assenois. Volvert a montré la voie à suivre après seulement dix minutes mais deux penalties transformés par Leva ont bien failli ruiner les bonnes intentions rochoises. C'était sans compter sur Renaud Van Geen qui, avec la rage qui le caractérise, a égalisé dans la foulée du second penalty de Leva.

Freylange est resté muet face à Vaux-Noville dans une rencontre qui a été arrêtée une bonne vingtaine de minutes en deuxième mi-temps à cause du brouillard. Une fois dissipé, l'inévitable Baudouin y a replongé les Mauves en inscrivant le seul but du match.

Enfin, match spectaculaire entre Messancy et Chaumont, les visités étant sans doute plus contents que les visiteurs de prendre un point vu l'égalisation dans les arrêts de jeu de Marthus.

LES RESULTATS

Assenois – La Roche 2-2

Messancy – Chaumont 3-3

Houffaloise – Gouvy 1-3

Freylange – Vaux-Noville 0-1

Sart – Ethe 1-3

Oppagne – Longlier 1-0