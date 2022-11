Malheureusement, avec ce point, les Mauve et Blanc restent derrière Meix, qui joue ce dimanche et voient en plus Raeren et Herstal, vainqueur à Givry sur un score arsenal, prendre de la distance.

Un peu plus haut, Mormont et Habay ont tous deux ramené un point de leur déplacement à Huy et à Ciney.

Si les Orangés ont ouvert le score, par Amrous, les Rouge et Noir de Samuel Petit ont dû courir après le score et ont pu compter sur un nouveau but de Copette pour ne pas rentrer bredouille.

LES RESULTATS

Libramont – Aywaille 1-1

Givry - Herstal 0-1

Huy – Mormont 1-1

Ciney – Habay 1-1