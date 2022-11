Le BCCA Neufchâteau doit gagner contre Ypres pour croire au Top 4

Le coach du BCCA a regardé la vidéo du match aller. "On avait fait un gros match, dit-il. Mais on avait mal terminé chaque quart-temps (en dehors du premier), on avait manqué de concentration sur leurs shooteurs. Au rebond, même contre Fall (2,11 m), on s’était bien battu. Il va falloir reproduire cela. Si on joue notre meilleur basket et si plusieurs joueurs répondent présent, on peut absolument gagner."

Neufchâteau devra évidemment marquer plus que samedi dernier (63 points). "J’espère arriver à 80. Vingt points par quart-temps, c’est bien, lance Marc Hawley. Le style de jeu qui embête le plus Ypres, c’est les contre-attaques. On devra jouera vite en transition et ça ne doit pas forcément se terminer en lay-up. Derrière ? Je veux voir la même défense que contre Royal IV, mais il faut terminer le travail défensif en prenant le rebond."

On s’en doute, le coach attend plus de Sturam, Geubel et Pierre, pour ne citer qu’eux. Dekeyser pourrait retrouver sa place dans le 5 de base. Du banc, il a bien joué et a apporté une belle énergie samedi dernier.