Delmé et Baudot, les deux sauveurs de Libramont

Comme la semaine dernière face à Habay, Libramont a arraché un point dans les derniers instants face à Aywaille. Une unité obtenue grâce à Thomas Baudot, monté au jeu à la pause, comme la semaine dernière. "Le but ? Je veux vraiment frapper. Elle est déviée et l’arbitre me dit que c’est un auto but, mais ma frappe est cadrée, confie l’ailier. C’est mon premier à Libramont. Mais le principal, c’est de parvenir à arracher un point."