Dylan, vous recevez le leader dimanche. Un leader un peu inattendu, non ?

C’est vrai que cette équipe ne fait pas trop de bruit, mais si elle est là, c’est qu’elle le mérite. On joue sans Schmit et Blaise et on connaît leur importance. Si on prend quelque chose, ce sera du bonus. Dans notre esprit, le match suivant, à Herstal, chez un concurrent direct, sera bien plus important.

Les résultats de votre équipe sont assez variables depuis le début de saison. Y a-t-il une forme d’irrégularité à gommer ?

Est-ce de l’irrégularité ou est-ce dû à la qualité des adversaires ? Je ne sais pas. L’équipe a souvent changé aussi, par la force des cirscontances. Et je constate qu’il y a parfois des moments d’absence qui nous coûtent cher. La saison passée, en P1, Meix pouvait se permettre d’être moins bien, des joueurs pouvaient prester à un moins bon niveau sans qu’il y ait de la casse. Ici, ça se paie plus chèrement. Et on prend pas mal de cartes aussi, jaunes ou rouges (NDLR: 5 rouges déjà), qui nous pénalisent forcément. Pourrtant, je n’ai pas le sentiment qu’on commet plus de fautes que les autres, mais nos adversaires sont peut-être un peu plus malins, plus vicieux.

Vous avez débuté la saison sur le banc, mais depuis cinq semaines, vous figurez invariablement dans le onze de base. Peut-on mettre votre début de saison en demi-teinte sur le compte d’une nécessaire adaptation ?

Oui, je pense. J’avais un peu d’appréhension puisque je n’avais jamais joué en D3 et je me mettais trop de pression. De plus, le coach a entamé la saison avec les joueurs qu’il connaissait déjà bien. J’ai fait l’un ou l’autre bonne rentrée et cela m’a permis de faire ma place.

Pouruoi avoir quitté Ethe pour Meix en fait ? C’était votre ambition d’aller plus haut ?

Non, je n’y avais même jamais pensé. Mais la saison à Ethe a été difficile, les résultats ne suivaient pas, on se retrouvait trop peu nombreux à l’entraînement, mentalement, c’était usant et l’offre de Meix s’est présentée au bon moment. C’était en outre l’occasion de retrouver mes grands amis Olivier Schmit et Pierre Gomrée (NDLR: avec lesquels il a mis sur pied une équipe de mini-foot à Tintigny, qui s’est hissée en D3 cette année). Je ne regrette pas mon choix ; on apprend davantage à ce niveau.

« J’apporte plus derrière »

Vous jouez tantôt ailier gauche, tantôt arrière gauche. Quel poste préférez-vous finalement ?

J’aime bien jouer devant quand l’équipe tourne bien, qu’on reçoit beaucoup de ballons, mais à la réflexion, je préfère derrière.

Vous avez même joué en défense centrale cette saison…

Oui, la première fois à Marloie, avec le résultat qu’on sait. La deuxième à Habay et c’était beaucoup mieux. Mais Guy Blaise était à côté de moi et ceci explique sans doute cela. En fait, je me rends compte que lorsque je suis derrière, j’apprécie d’aller au charbon pour l’équipe.

Votre jeu a donc évolué au fil des années ?

Oui. J’étais attaquant au début, je défendais, mais c’était peu une corvée, puis quand je suis passé derrière (NDLR: avec le FC Arlon), j’ai considéré les choses d’une autre manière et j’y ai pris goût. J’ai le sentiment que j’apporte plus à l’équipe quand je joue derrière.