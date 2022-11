« Premiers, mais pas encore sauvés »

Sart fait la course en tête depuis la sixième journée. L’équipe nordiste peut-elle créer la surprise de la décennie et aller au bout ? On n’est pas premier après onze journées par hasard ! Mais le président Massoz esquive le mot "titre" avec la souplesse d’un Mohamed Ali au sommet de son art : "L’objectif de départ était le maintien et il n’a pas changé. Être en tête après onze journées ne nous garantit pas de conserver notre place en P1 la saison prochaine. S’il y a six descendants en fin de saison, il faudra probablement 38, 39 unités pour sauver sa peau. Nous n’en avons que 22."

Le président se montre d’autant plus prudent que, depuis le gain de la première tranche, ses joueurs semblent avoir relevé le pied de l’accélérateur. Après une victoire tirée par les cheveux à Houffalize, ils viennent de s’incliner deux fois de rang face à Bastogne et Arlon. Les Spirous ont perdu plus de points lors des deux dernières journées qu’au cours des neuf premières. "Beaucoup nous collaient une étiquette de futur descendant sur le dos avant le championnat, rappelle Marc Massoz. Nos adversaires ne nous ont peut-être pas pris au sérieux au départ. Maintenant, ils n’affrontent plus un ‘‘futur descendant’’, mais le leader de la série. Et défier le premier du classement constitue toujours une motivation supplémentaire pour l’adversaire."

Jaune pour rouspétances : 25 €

Ce leadership, Sart le perdra ce soir s’il ne bat pas des Cassidjes en toute grande forme (13/15) et qu’Oppagne s’impose contre Longlier. Pas de quoi empêcher le président des Spirous de dormir cependant: "L’appétit vient en mangeant, mais il ne faut pas se mettre une pression inutile sur les épaules. N’oublions jamais notre objectif initial. Puis je suis confiant pour ce week-end. Je suis passé saluer les joueurs jeudi et ils m’ont dit qu’ils avaient bossé comme des malades cette semaine. Ne dit-on pas qu’on joue comme on s’entraîne ?"

Les craintes principales de Marc Massoz ? Les blessures et les suspensions. "Nous avons déjà pris quelques cartes jaunes assez stupides, constate-t-il. Sportivement, cela nous handicape. En revanche, financièrement, c’est bon pour le club puisqu’un joueur averti pour rouspétances écope d’une amende de 25 € à la première jaune, de 50 € à la deuxième, et ainsi de suite. Et cet argent tombe dans la caisse du club, pas dans la cagnotte des joueurs."

Des tarifs visiblement dissuasifs puisque Sart fait partie des équipes les moins sanctionnées de la série (21 jaunes). "Ce qui n’a pas empêché certains supporteurs arlonais de qualifier nos joueurs de ‘‘bouchers’’ le week-end dernier, regrette Marc Massoz. Ce n’est pourtant plus le Sart de mon époque. L’équipe actuelle est bien plus technique. Seuls quelques garçons ont encore l’esprit sartois d’antan. Je pense à Émilien Jacquet ou Simon Bodson, arrivés de Harre-Manhay l’été dernier."

Viser plus haut que la P1 ne figure pas dans l’agenda des dirigeants nordistes, simplement soucieux de pérenniser le club à cet échelon. "Sart veut rester un club sain où le budget est géré en bon père de famille, insiste le président. On offre aux joueurs une bonne ambiance, de belles installations et un terrain parfaitement entretenu. Nous avons encore épandu de l’engrais il y a un mois. Le joueur qui s’intéresse surtout à la taille de l’enveloppe, il n’a rien à faire à Sart. On n’est pas les plus riches, mais on sait accueillir. Muse Murtezi dispute sa cinquième saison chez nous alors qu’il réside à Huy, c’est assez révélateur."

Son succès, Sart le doit aussi à son jeune entraîneur, Quentin Faymonville, en place depuis 2017. Marc Massoz ne tarit pas d’éloges au sujet de son T1. "Il réalise un travail incroyable, dit-il. Il ne se contente pas de remplir son job d’entraîneur à 100%. Il amène encore 50% en plus. Il prend les choses en main pendant la période des transferts et il fourmille d’idées le reste de l’année pour faire avancer le club. Il est très créatif, on a quasiment un comitard en plus avec lui."