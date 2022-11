On a peu parlé finalement, mais j’ai insisté sur la mentalité, sur les efforts à effectuer pour se donner la chance de sauver le club. Certains ont peut-être oublié de se faire mal pour que la situation ne change. Je vais demander beaucoup d’investissement des joueurs, aussi lors de la trêve en janvier, il y aura beaucoup de travail. Et il y en a déjà eu beaucoup cette semaine. Sur le plan mental, les joueurs doivent être prêts à tout donner. J’ai vu des joueurs qui avaient très envie, qui ont des qualités évidentes, mais il faut aussi le voir en match et pas que durant la semaine.

Vous croyez au maintien ?

Oui, sinon je ne serai pas venu. Le premier non-relégable, dans le pire des cas où il a six descendants, est à huit unités. Ce n’est pas insurmontable encore, mais on ne va pas se cacher, il y a le feu dans la maison, on va essayer d’éteindre l’incendie rapidement. La Roche a battu Ethe 3-0 sans discussion et les Cassidjes pourraient être leaders du championnat à la fin de ce week-end, la preuve que le groupe a du talent et que l’on peut battre tout le monde dans ce championnat. La mission est très compliquée, mais pas impossible. Mais ce sont les joueurs qui ont les cartes en mains, je ne vais pas réinventer le football non plus.

Vous connaissiez des joueurs de La Roche avant d’accepter la mission ?

Quelques-uns, comme Nicolas Prévot que j’ai eu à l’école, Yves Abada aussi ou Nathan Demeuse qui est encore mon élève (NDLR: Michel Godefroid est professeur au foot-études de Saint-Roch à Marche). Pour le reste, je découvre pas mal de joueurs, je vais devoir me faire rapidement une idée des qualités et défauts de chacun, mais je vais aussi me faire aider par les cadres.

Des cadres qui ont parfois perdu leurs nerfs en ce début de saison.

Tout à fait et ce sont des garçons intelligents qui en sont conscients. Je vais essayer de les responsabiliser davantage, mais je ne peux pas être sur le terrain à leur place. Cela ne doit pas non plus impacter le niveau d’engagement des joueurs, il faut trouver l’équilibre.

Vous débutez votre mission avec un match contre un concurrent direct, Assenois, c’est mieux ?

Toutes les équipes sont à battre. Ce qui m’ennuie, c’est de jouer sur synthétique. Il est évident que revenir avec un résultat positif donnerait un coup de boost à l’équipe avant la trêve.

Vous aviez démissionné de Chevetogne il y a moins d’un mois, pourquoi ?

Le groupe n’était plus réceptif à mon message, je suis certain d’avoir pris la bonne décision pour les joueurs là-bas. Pourtant, la situation était beaucoup moins grave qu’à La Roche. Mais avant qu’il ne soit trop tard, j’ai décidé de partir.