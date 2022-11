Libramont vise un cinquième match sans défaite

Et lorsque Julien Robinet parle de manquements, le capitaine pense surtout à la gestion des temps faibles. "Nous devons être plus solides et former un bloc plus compact quand nous sommes un peu moins dedans, indique Julien Robinet. Il faut que les onze joueurs montrent autant d’envie sur le terrain que lors de la seconde période à Habay. Cette mi-temps doit nous servir de référence. Nous avons déjà eu des moments pareils pendant un match depuis le début de la saison, mais il faut parvenir à les utiliser à bon escient. Car nous, dès que nous avons un moment faible, cela se paye cash. Il faut apprendre faire encore plus le gros dos. Quitte à oublier un peu de jouer au football pendant quelques minutes."

Trois gros matches au menu

Quatorzième, avec huit points, Libramont espère quitter son siège de descendant avant la fin du premier tour. Mais les Mauves vont désormais avoir droit à un programme costaud puisqu’ils vont affronter Aywaille, Richelle et Rochefort. "Soit deux équipes qui sont sur le podium et une équipe qui est actuellement cinquième, glisse Julien Robinet. Maintenant, nous avons prouvé face à Marloie et Habay que nous n’étions pas ridicules face à des équipes pareilles et que nous avions un coup à jouer. Nous allons jouer crânement notre chance et j’espère bien engranger le plus possible d’ici la fin du premier tour. Des équipes qui vont nous priver de ballon ? C’est fort possible. Mais cela ne nous embête pas spécialement. Nous avons des gars qui sont capables d’utiliser leur vitesse et nous pouvons faire mal si nous jouons dans les intervalles au bon moment. Nous avons aussi des qualités pour poser des soucis aux adversaires."

Avec Nélisse ou Grégoire à ses côtés ?

Samedi soir, Julien Robinet a disputé la première période à côté de Martin Nélisse avant d’avoir Jordan Grégoire à ses côtés après le repos. "La paire que je préfère ? Vous me posez une colle là, souri-il. J’ai joué avec les deux, j’ai déjà aussi évolué à côté de Luka Bunout. Toutes les paires peuvent être complémentaires. Le principal, quand tu joues dans l’axe défensif, c’est de bien parler et d’avoir confiance en ton partenaire. Notre premier rôle, c’est de bien faire le boulot défensivement. Après, on sait que Martin Nélisse préfère jouer un cran plus haut. Mais bon, peut-être qu’à un moment, c’est moi qui jouerai moins (rires)."