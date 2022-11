Que se passe-t-il à Villers-devant-Orval ?

Effectivement, cette confiance qui avait permis aux Villersois de réaliser un remarquable 19/27 et de s’installer à la troisième place au classement. Mais avec ces deux défaites, Villers a chuté du podium et il voit Assenois B et Fouches rappliquer à deux unités. "Je pense surtout que c’est une question de mental, il faut continuer à travailler, insiste Emmanuel Branco. Nous faisons des erreurs de concentration, nous manquons de rigueur. Et il faut retrouver cette cohésion de groupe qu’on avait au début."

À Nothomb ce week-end

La troupe de l’ancien Poupinot se déplacera du côté de Nothomb ce week-end, pour un match à 6 points dans la course au podium. Une victoire lui permettrait de revenir à un point de son adversaire du jour. "On va déjà essayer de retrouver une structure défensive. Avec ces 15 buts encaissés en deux matchs, on s’est pris une claque mentalement. Une fois de plus, on jouera sur synthétique, une surface qui ne nous réussit pas tellement. À nous de nous remotiver et à moi d’essayer de trouver de nouvelles formules pour remettre l’équipe sur les rails."

Cette confiance peut passer par les mots de David Loits, le buteur patenté de Villers, mais Emmanuel Branco comprend son attaquant, qui comme tout le monde a le moral assez bas. Le T1 regrette un certain manque de chance devant le but, mais accepte aussi sa part de responsabilités. "Quand on en prend dix et puis cinq le match suivant, l’entraîneur ne peut se dédouaner. C’est lui qui fait les choix. Après, on ne peut pas changer les onze acteurs. Mais bon, quand rien ne tourne, c’est difficile." Malgré tout, il garde confiance en ses joueurs et ne l’a jamais caché. "Je sais de quoi ils sont capables. Ils me font plaisir et pratiquent un beau football quand ils s’y mettent. Maintenant, il n’y a que nous qui pouvons inverser cette tendance."