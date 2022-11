Premier cross provincial de la saison ce dimanche, à Saint-Mard

Fidèle à la tradition, c’est l’AC Dampicourt qui accueillera la première manche du challenge provincial de cross, ce dimanche à Saint-Mard, à quelques hectomètres de son stade. Une course pour les kangourous ouvrira les débats à 13 h 25. Suivront, selon un horaire qui sera le même pour les rendez-vous suivants, les benjamins à 13 h 35, les cadettes et le cross court dames à 13 h 40, les cadets à 13 h 50, les pupilles filles à 14 h, les pupilles garçons à 14 h 05, les scolaires, juniores, seniores et masters dames à 14 h 10, les scolaires et le cross court masculin à 14 h 35, les minimes filles à 14 h 55, les minimes garçons à 15 h, les juniors, seniors et masters masculins à 15 h 05.