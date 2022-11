Les carottes déjà cuites, pour Sélange ?

Parler d’un derby des extrêmes serait sans doute exagéré. Mais lorsque l’on voit le parcours respectif de Marloie et de Sélange, il n’y a plus de doute sur le fait que l’une des deux formations va vivre une saison tranquille et que l’autre va devoir batailler ferme pour sauver sa peau en régionale. En effet, pour les Sélangeois, les chiffres parlent d’eux-mêmes: 6 matches, 6 défaites, 21 victoires individuelles pour 75 défaites et déjà quatre points de retard sur le barragiste. La saison de Sélange est-elle déjà terminée avant même le tiers du championnat ? "On va jouer le coup à fond jusqu’au bout même si on sait déjà que ça sera compliqué, assure Sébastien Jacquemin. On pourra tirer un premier bilan complet à l’issue du premier tour. Les rencontres face à Gembloux et Profondeville seront autant de matchs à gagner si on veut rester à leur contact."