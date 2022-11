Inconstant. Nous sommes allés gagner chez le leader (Sart), nous l’avons emporté 1-4 à Vaux-Noville, mais nous n’avons toujours pas connu la victoire à la maison. Cela résume un peu notre parcours. Avec les blessures, les suspensions, on ne parvient pas à aligner deux fois la même équipe. Ce vendredi, cela s’annonce à nouveau compliqué puisque notre entrejeu est décimé (Guillaume, Dufays et Thorn sont suspendus).

Les deux équipes situées derrière vous, Freylange et La Roche, ont changé d’entraîneur. Pol Leemans a du souci à se faire ?

Alors là, pas du tout. Même si nous avions la lanterne rouge, il ne serait pas question de changer d’entraîneur.

Cette douzième place après onze journées ne vous tracasse pas ?

On sait qu’il faudra se battre jusqu’au bout pour se sauver dans cette série, vu la situation de nos clubs à l’échelon supérieur. Mais il n’y a pas encore lieu de paniquer, compte tenu des écarts au classement. La huitième place n’est qu’à trois points, nous sommes loin d’être largués. Et notre ambition initiale n’a jamais été de jouer le Top 3. Puis nous avons des ressources…

Ah bon ? Lesquelles ?

Des joueurs qui sont toujours affiliés chez nous et qui pourraient venir nous donner un coup de main.

Kévin Lebrun ?

Par exemple. Ou Grégory Girs. Ce sont des clubmen.

On a l’impression que Bastogne a du mal à remplacer ses anciens. Vous avez également dû aller chercher trois joueurs hors province en fin de mercato (Thorn, Thierno et Camara). Comment se fait-il qu’un club comme Bastogne n’attire pas plus facilement des joueurs ?

Question de budget, tout simplement. Nous avons rencontré beaucoup de joueurs, qui se disaient intéressés par le projet sportif. Mais dès qu’on parle d’argent, beaucoup font demi-tour. Ils peuvent gagner deux, trois ou quatre fois plus ailleurs.

Vous parliez de « D3 dans les trois ans », en juillet 2020. Un discours qui n’est plus à l’ordre du jour…

En effet. Ma réflexion a changé. Et le projet sportif du Léo, aujourd’hui, c’est de subsister. Je veux que le club existe toujours dans quelques années et cela passe par des finances saines. La crise ne fait que commencer. Les clubs qui ont eu les yeux plus gros que le portefeuille vont le sentir passer. À Bastogne, nous sommes très, très vigilants depuis deux ans. Nous ne jetons pas un euro par la fenêtre. Mais nous allons prochainement, sur fonds propres, installer l’éclairage LED sur trois de nos quatre terrains, à Sans Souci. Je préfère investir l’argent du club là-dedans que dans une vedette. Nous avons 250 jeunes et, pour la première fois, nous alignons une équipe en interprovinciaux (les U17, coachés par Michel Chisogne). Et tout cela, pour moi, a plus d’importance qu’un maintien en P1. L’équipe fanion reste la vitrine du club, il est important de la rendre attractive, mais l’avenir passe, surtout, par tout ce qu’il y a derrière. Eh si Bastogne doit jouer en P2 avec ses jeunes, il le fera. Il faut rester les deux pieds sur terre. Je peux vous dire qu’on revient de loin. Puis, à tous les niveaux, on remarque que les clubs qui réalisent les meilleurs résultats ne sont pas forcément les plus riches. L’Union en D1, Sart en P1… À l’inverse, le PSG court toujours derrière un trophée majeur. Les exemples ne manquent pas.

Quid des factures d’électricité ? Pas trop lourdes ?

Un match en nocturne coûtait 260 € et c’est même plus, aujourd’hui. Mais nous n’envisageons pas de déplacer nos matchs au dimanche. Les filles continueront, aussi, à jouer le vendredi soir, et nos U17 en fin d’après-midi le samedi, après la foire qui se tient aux Récollets jusqu’à 15 h. On ne va quand même pas les empêcher de jouer au foot ! S’il faut rogner ailleurs, on trouvera des solutions.