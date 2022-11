Gaertner craint un manque de rythme face à Habay

Si Fratin n’a plus joué un match complet depuis trois semaines, les Habaysiens, eux, auront déjà un match dans les jambes en arrivant à Fratin puisqu’ils recevront Rulles dès ce vendredi soir. "C’est un gros match pour Habay, mais je ne me tracasse pas pour cette équipe. Elle est composée de joueurs d’expérience qui sauront gérer deux matches en deux jours, assure Franck Gaertner. Et je préférerais même être à leur place. En arrivant chez nous, ils auront encore l’adrénaline du match de la veille. Et surtout, du rythme. Ce qui va cruellement nous manquer. Est-ce que je vais aller voir ce match vendredi ? Non, nous avons entraînement."

De toute façon, Franck Gaertner connaît parfaitement l’écurie habaysienne. "J’ai vu Habay une fois cette saison, dit-il. Une équipe qui peut vous mettre la misère en deux minutes, qui a de la qualité partout et dispose d’un très bon coach. Comment les arrêter ? Ah, si seulement j’avais la solution! (rires) Habay a eu un peu de mal en début de championnat, mais cette équipe est en pleine bourre. Nous verrons selon le déroulement du match comment pouvoir leur faire mal."

Des jeunes qui vont exploser d’ici deux ans ?

En ne tenant pas compte de la rencontre face à Libramont, Fratin affiche un bilan de quatre victoires pour une défaite. "Ce qui m’impressionne, c’est la mentalité de mes jeunes, avance l’ancien coach de Bastogne et Rulles. Pour le reste, nous prenons match par match, sans nous projeter. Nous ferons le point fin décembre. Je veux surtout que mes joueurs prennent du plaisir, même si je suis un compétiteur. Les résultats sont meilleurs que l’an dernier, mais nous pouvons très bien perdre trois matches de suite et rentrer dans le rang. Une évolution par rapport à l’an dernier ? Oui, mais je veux aussi souligner le gros travail réalisé par Manu Feller la saison dernière."

Avec Habay, Athus et Rulles, Fratin aura droit à un gros mois de novembre. "Chantemelle et Libramont en octobre, c’était déjà du lourd, signale Franck Gaertner. Mais Rulles, c’est vraiment fort. Et Athus, j’avais été un des rares à placer cette équipe dans le Top 4 en début de saison. Il ne faut pas se mettre de pression. Si nous terminons à la 5e place, je serai content. Troisièmes, ce serait génial. Mais à l’heure actuelle, il y a des équipes bien plus fortes que la nôtre. Nous avons un projet à moyen terme. J’ai pas mal de jeunes entre 20 et 22 ans. Dans deux ans, ces gars-là, vous allez en entendre parler."