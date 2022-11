Après Aubange, Halanzy va-t-il croquer le Racing ?

Joués en semaine

NLP Halanzy 4 – RC Aubange 2

Dans le match au sommet de la P1 joué mardi, les Miniers ont pris la mesure des Aubangeois et ils poursuivent leur parcours sans faute. Si les visiteurs ont commencé la partie en force, la NLP a égalisé dès la 4', puis a pris les devants avant le quart d’heure (2-1). Halanzy confirme la tendance dès la reprise et se rassure avant d’entamer les dix dernières minutes (4-1). Le but de Bouchet en fin de partie ne changera pas la donne.

NLP: Pacani, Braham, Rodrigues (1), Da Silva (2), Todeschini (1), Loth, Afif, Nanni, Chambel, Duarte.

AUBANGE: Da Costa, Robillard, Chalmandrier, Bouchet (1), Vieira (1), Esteves, Fernandes et Costa.

Évolution du score: 0-1, 2-1 ; 4-1, 4-2.

Areler 17 – Real Luxembourg 5

Les Turquoises n’ont pas fait dans le détail pour prendre la mesure du Real. Ce sixième succès de la saison permet aux Arlonais de rester dans le bon wagon.