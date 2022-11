À l’instar de mes coéquipiers, j’avais faim de foot ! Cela s’est vu sur le terrain et notre victoire est méritée. Libramont a eu plusieurs occasions franches, mais notre envie a fait basculer la rencontre en notre faveur.

Une victoire d’autant plus satisfaisante que vous affrontiez votre cousin, Kévin…

Exact ! Kévin est un exemple à suivre pour les jeunes. Il a d’ailleurs été une source d’inspiration pour moi. Il a une technique et une vista qui font de lui le maître à jouer de son équipe. Contre nous, il est toutefois resté relativement discret.

Ce succès face aux Mauves était impératif ?

Bien sûr ! Nous devions gagner pour rester accrochés au groupe de tête. De plus, nous ne pouvions pas perdre un deuxième derby communal d’affilée, après la défaite face à Saint-Pierre.

Comment expliquez-vous le manque de régularité de votre équipe ?

Difficile à dire. Le groupe est sur papier plus fort que la saison passée et pourtant, nous avons déjà essuyé quatre défaites, contre cinq sur l’ensemble du dernier exercice. Nous manquons de consistance dans la construction, mais aussi d’envie et de grinta par moments.

Croyez-vous encore à une éventuelle montée en P2 ?

La montée n’a jamais été notre objectif principal. Nous voulons faire aussi bien que notre 3e place de la saison dernière. Mais on jouera le coup à fond.

Quelle équipe s’est avérée la plus coriace jusqu’ici ?

Les équipes qui nous ont battus ne m’ont pas semblé intouchables. Bien que nous ayons gagné contre eux, Carlsbourg m’a impressionné par sa rigueur et son organisation. Une équipe sérieuse à tenir à l’œil jusqu’au bout.

Un joueur à ressortir du côté de Bras ?

Émilien Borcy. Il est infatigable travailleur, polyvalent et il a une mentalité de gagnant. Il incarne les vraies valeurs d’un footballeur. Son travail est récompensé par son excellent début de saison.

Un petit mot sur votre coach, Mathieu Guiot ?

Être joueur-entraineur ne doit pas être simple. Il y parvient malgré tout avec brio. Il est sérieux, à l’écoute et se remet sans cesse en question. Un panel de qualités qui font de lui un coach très respecté par ses joueurs.