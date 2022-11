Sébastien et sa Volvo, une belle histoire

Si ce n’est au rallye-sprint de Bercheux en 2019, où il s’était aligné au volant d’une Citroën Saxo, Sébastien Glaude est toujours resté fidèle à sa bonne vieille Volvo 144 S depuis ses débuts en 2010. Si celle-ci affiche 55 années au compteur, le pilote de 42 ans continue à prendre énormément de plaisir à son volant et lui voue un très grand respect. "Je la vouvoie quand je monte dedans", rigole celui qui s’alignait sur les spéciales hutoises avec Jennifer Hugo à ses côtés. Cinquante-cinquième à l’issue de la journée de samedi, le duo de la Volvo aux couleurs des Legend Boucles continue à se montrer très régulier le dimanche. Une régularité et la fiabilité du bolide suédois qui lui permet de décrocher un résultat très honorable. "C’est très correct au vu de la concurrence. Nous n’avons connu aucun souci mécanique et le mérite en revient à mon assistance, une fois de plus au top", se félicite celui dont la seule frayeur a été de se retrouver nez à nez avec un quad en pleine spéciale. Preuve une fois de plus de l’inconscience de certains.