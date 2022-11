Défensivement, on a fait un match solide, donc à partir de là, oui, on peut regretter de ne pas avoir pu l’emporter. Limiter Royal IV entre 60 et 65 points sur 40 minutes (sans les lancers de Dermitas tout à la fin), c’est une belle performance.

Le coach était irrité juste après le match. Dans le vestiaire aussi ?

Il n’est pas venu dans le vestiaire. Cela arrive. Il n’y a rien de choquant. Il fallait qu’il digère. Il était énervé. D’ailleurs, on l’a vu dans son discours devant le banc, juste après le match, c’était assez tendu.

Vous tournez la page rapidement ou vous ruminez quelques jours après ce genre de défaite ?

On est battu par une belle équipe de Royal IV, mais après un day off collectif comme celui-là, je rumine. Je repense à ce qu’on aurait dû faire pour gagner.

D’un point de vue personnel, en 29 minutes de jeu, vous ne marquez pas un seul point. Ça vous est déjà arrivé ?

Je pense que oui. Mais est-ce que j’avais joué autant, je ne sais pas. Parfois, la balle ne veut pas rentrer. J’ai fait un peu ce que je demande à ne pas faire à mes joueurs: vivre et mourir avec son shoot à trois points. Pour chaque shoot, j’ai le sentiment d’être bien placé et je suis persuadé que je peux le mettre. Je n’ai pas l’impression d’avoir forcé et j’ai essayé d’apporter autre chose. Là, j’ai donné quelques ballons. Mais je ne peux pas être satisfait.

Et vous n’avez pas shooté un seul lancer franc. À vous trois, avec Alexis Pierre et Pierre Geubel, vous n’obtenez qu’un lancer. C’est beaucoup trop peu. Votre avis ?

Bien sûr, c’est peu. Au moins l’un de nous trois aurait dû avoir plus de réussite, peut-être en allant chercher des fautes et des lancers francs. Le crédit en revient aussi à la défense de Royal IV.

L’équipe ne marque que 63 points. Et encore, il y a 8 points en fin de match. Comment l’expliquez-vous ?

L’année dernière, on avait cette aisance de s’en sortir par nos individualités. À chaque match, on avait un joueur ou deux capables de faire la différence. Mais en D2, ce n’est plus le cas. On doit combler cela par un meilleur jeu collectif. Et ça a manqué samedi. On sort trop vite de nos systèmes et ça devient du 1 contre 1. On ne va pas au bout des choses, on n’exécute pas les systèmes.

La défense de Royal IV était aussi très active…

Je suis d’accord. Mais combien de fois avons-nous fait circuler la balle pendant 24 secondes, en contrôlant le tempo ? Aucune. On s’entête à dribbler et à jouer en 1 contre 1 quand on est en difficulté, mais on n’a pas l’équipe pour jouer comme cela. Et je mets tout le monde dans le même paquet. On a des systèmes, mais est-ce qu’on sait comment et pourquoi on doit les jouer ? On manque de lecture de jeu.

Ça se travaille aux entraînements…

Oui. Mais pour l’instant, on ne se concentre pas sur les bonnes choses et on n’arrive pas à exploiter les joueurs dans leurs meilleures situations. Et comme on joue comme on s’entraîne…

Au rebond, vous tenez le coup en première mi-temps (20 rebonds à 22), mais après le repos, vous êtes dominés et vous laissez trop de rebonds offensifs (11) aux Bruxellois (35 rebonds à 48 au final). C’est la fatigue ?

Je ne pense pas. On doit dépenser plus d’énergie que les autres, pour ne pas perdre la bataille du rebond, mais ce n’est pas une excuse. Le rebond, c’est un travail collectif. On doit être capable, chacun, de brosser devant sa porte et améliorer ce qu’on fait de moins bien, pour le bien du collectif. Si un Simon Hissette se bat comme un chien pour sortir un double-mètre de la raquette, ce n’est pas à lui à prendre le rebond, c’est à un autre à finir le travail.

Pour gagner en D2, Neufchâteau a besoin d’un gros match de 5 ou 6 joueurs ?

Oui. Et on parle d’un gros match offensif et défensif de plusieurs joueurs. La clé, c’est de contenir les 1 contre 1, maîtriser le rebond et avoir une très bonne communication défensive. Et devant, c’est être capable d’apporter autre chose que des points quand ça ne rentre pas. Pour cela, il nous faut plus de maturité collective.

C’est maintenant, sur les quatre prochains matches (contre Ypres, contre Merelbeke, à Courtrai, contre Spirou), que vous devez répondre présent ?

Bien sûr. Il faut gagner contre Spirou, Merelbeke et Ypres. Il n’y a plus de bonus. On doit gagner.

Terminer le 1er tour dans les 4 premières places, c’est encore jouable ?

Oui, c’est jouable, mais il ne faut plus de faux pas. Et il faudrait un exploit, contre Donza ou Courtrai. Le but, c’est de revenir sur Ypres, qui a déjà quatre victoires et qui va encore gagner.