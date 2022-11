En effet. Quand on a la chance d’ouvrir la marque rapidement, cela se termine rarement mal. Nous avons enchaîné les bonnes prestations, mais il faut avouer que notre début de championnat n’était pas très favorable en jouant Nassogne, Erezée, Halthier et Marloie B. Pour bon nombre de joueurs, c’était les premières minutes en P2. Il y a eu des petites erreurs et puis peut-être trop de respect par rapport à l’adversaire.

Vous n’êtes qu’à deux points de la 4e place. Est-ce une nouvelle ambition ?

Je regarde plutôt vers le bas. L’objectif reste vraiment de se sauver le plus vite possible.

Votre noyau monte-t-il en puissance ?

C’est indéniable. Après onze matches, les joueurs ont déjà acquis de la bouteille. Cela bosse bien durant la semaine. Avec les résultats, il y a de la confiance et puis de la chance aussi, il faut bien l’avouer. En début de saison, il fallait dix occasions pour marquer. Le week-end dernier, le but tombe sur un autogoal. On a beaucoup travaillé la finition.

Y a-t-il des contacts entre les noyaux A et B ?

Il y a très peu de mouvement entre les deux noyaux. Les A ont un groupe étroit, donc ils ne viennent pas en B et cela m’arrange car, de mon côté, j’ai un gros groupe et il faut mettre des joueurs de côté chaque semaine. Il y a sans doute certains de nos joueurs qui iront en A, et c’est l’objectif, mais cela ne semble pas être pour les prochaines semaines.

La 2C semble très ouverte. Est-ce une série particulière ?

C’est une drôle de série. J’avais oublié que c’était comme cela. Il faut vraiment avoir du répondant physique. Si on veut avoir des résultats, le beau jeu ne suffit pas. Des équipes comme Melreux ou Petit-Han ont essayé de faire du jeu, mais cela ne paye pas. Mes joueurs étaient trop gentils au début Ils le sont moins maintenant.

Vous avez embrassé le job de coach un peu par hasard. Finalement, cela tourne pour vous.

Je prends beaucoup de plaisir, même si c’est beaucoup d’investissement. J’ai quatre enfants et ce n’est pas facile de partir trois fois par semaine, mais c’est super agréable. L’an dernier, on s’est offert le doublé et maintenant cela ne tourne pas si mal.