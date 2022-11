La « matière à travailler » est moins présente

Depuis pas mal de temps, le comité provincial luxembourgeois et la commission technique des jeunes discutent de cette problématique lors de nombreuses réunions. Claudy Guillaume voit toutefois plus d’explications au problème que de solutions. "Le tennis de table est un sport très compliqué à apprendre, qui demande de nombreuses heures d’entraînement pour espérer atteindre un niveau acceptable. Tous les jeunes ne sont pas disposés à s’astreindre à cette rigueur", débute-t-il.

Notre province est également celle qui compte le moins de formateurs et qui propose le moins de candidats à des formations. En outre, beaucoup d’entraîneurs formés ne pratiquent pas. Car engager un entraîneur a un coût. Claudy Guillaume pointe aussi le manque de disponibilité des parents. "Sans les parents, former correctement un jeune joueur est impossible."

La réalité luxembourgeoise

"Le Luxembourgeois est, en général, allergique aux déplacements, continue Claudy Guillaume. Notre province est grande en superficie, les déplacements sont longs et coûteux."

En outre, le Luxembourgeois accorde beaucoup d’importance au travail scolaire. "Qui peut blâmer les parents qui donnent la priorité aux études plutôt qu’au tennis de table ?"

Enfin, en Luxembourg, le recrutement et la détection sont beaucoup moins aisés, car le nombre de joueurs est moins important que dans d’autres provinces. Pour le responsable de la commission technique, celle-ci n’est pas moins efficace aujourd’hui. Mais la "matière à travailler" est beaucoup moins présente.

Pour faire face à cette pénurie de jeunes talents, il n’y a pas de miracle selon Claudy Guillaume. "Il faut inciter les clubs à investir dans la formation des jeunes, inciter les clubs à accueillir les petits nouveaux de façon plus ludique, mettre en place des séances de détection, visiter les écoles primaires et faire connaître notre sport et améliorer notre communication. Ce sont des premières pistes mais d’autres suggestions sont les bienvenues", conclut-il.