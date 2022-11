C’est une bonne victoire dans cette lutte de fin de tableau. On espère se rapprocher de la colonne de gauche. On a fait quelques changements de position en remettant Gil Léonard, Virgil Bernard et mon frère Gabriel dans le milieu et cela nous a vraiment fait du bien. On va continuer comme cela même si on a perdu Virgil, notre meilleur buteur, qui s’est luxé la clavicule et doit se faire opérer vendredi. Il sera absent trois mois.

Vous affrontez Signeulx ce week-end. Pas si simple, sans votre principal artificier ?

On a d’autres joueurs de qualité. Notamment le benjamin de l’équipe, Nicolas Delrue (NDLR, 18 ans) qui a enfin ouvert son compteur buts avec un doublé ce week-end. Je crains surtout la soirée de la veille. Plusieurs joueurs seront au banquet de la Lux à Louvain. On va dire que c’est la beauté du football provincial (rires). Dans tous les cas on ne se met aucune pression. Sur 21 joueurs de mon noyau, seul deux avaient déjà joué en première. Le plus âgé n’a que 22 ans. On apprend tous ensemble, moi le premier.

Comment se retrouve-t-on entraîneur d’une équipe première à 22 ans ?

Bonne question (rires). J’ai passé mes premiers diplômes d’entraîneur quand j’étais encore joueur à Virton à 16 ans. J’ai entraîné dans des stages, puis j’ai pris les U13 de Habay-la-Neuve. Les U21 de Tontelange cherchaient un entraîneur la saison passée et comme j’étais copain avec quasiment toute l’équipe, ils m’ont proposé de venir les épauler. J’ai longtemps hésité au vu de la faible différence d’âge, mais au final, tout s’est très bien passé. On finit deuxième et le comité a voulu nous faire confiance et nous donner la chance d’évoluer en P3. On ne vit pas un début de saison rêvé, mais l’ambiance reste géniale. On n’a pas été loin d’accrocher quelques bonnes équipes. On essaye de jouer au foot, peut-être un peu trop. Mais avec plus d’expérience, je suis persuadé qu’on va faire de meilleurs résultats dans les semaines et mois à venir.

Vous êtes aussi joueur à Assenois, en P1. Comment faites-vous pour combiner ces deux fonctions ?

Je suis à Louvain du lundi au jeudi. Le reste de la semaine est consacré au foot: entraînement à Assenois le jeudi, entraînement à Tontelange le vendredi, match avec Assenois le samedi et enfin match avec Tontelange le dimanche. Je le fais avec plaisir parce que le groupe de Tontelange est toujours présent en nombre: entre 16 et 20 joueurs aux entraînements. Ils ont faim de foot et c’est génial. J’ai la chance aussi d’être bien aidé par Florian Fontaine (NDLR, T2 de la A), en cas d’absence ou de conflit horaire avec Assenois. Il est toujours présent, il nous a aussi bien aidés lors de la préparation physique de la P2 et de la P3. À Assenois, j’apprends aussi énormément, avec un football totalement différent de ce que j’ai connu auparavant. Moins de possession, un foot plus direct et surtout énormément d’expérience dans l’équipe. En tant que joueur, je ne suis pas satisfait de mon début de saison, mais j’apprends et j’essaie d’écouter les conseils à Assenois. Je m’en sers aussi forcément au Brûlis pour à mon tour conseiller la P3 de Tontelange.