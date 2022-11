Basket : Aurélien Tiberghien, comme détonateur à Arlon ?

Il est loin d’être à 100%. "Je sais que c’est trop tôt pour rejouer. Au-delà du manque de rythme, j’ai toujours mal et je n’arrive pas à plier mon poignet. Je ne prends pas mon shoot normalement. Et pour recevoir ou faire une passe, c’est compliqué. Je le sens directement. À chaque mouvement, ça tire. Mais bon, j’étais là pour la mentalité. Et pour défendre. Cela m’a fait du bien. Malheureusement, sur le terrain, c’était un jour sans. J’ai trouvé que Maffle jouait bien, en équipe. Mais nous, techniquement, des deux côtés du terrain, ce n’était vraiment pas bon."

Arlon manque cruellement de shoots à distance. Alors Tiberghien va-t-il donner l’exemple ? "À un moment donné, il va falloir prendre ses responsabilités, il va falloir shooter. On a des zones en face de nous à tous les matches. Les équipes ne sont pas bêtes. Mais on a les armes pour contrer cela. Bien sûr qu’on a des gars capables de shooter. Et capables de pénétrer et de jouer vite. Notre meilleure arme, c’est notre défense, qui doit nous permettre de partir en contre-attaque et de ne pas laisser le temps à l’adversaire de mettre sa zone en place. Mais pour l’instant, ça ne va pas en défense et cela se ressent au niveau offensif."

« Constant en défense »

Les Arlonais ont déjà galvaudé plusieurs opportunités qui risquent bien de leur coûter cher au moment du décompte final. "C’est frustrant, enchaîne Aurélien Tiberghien. On sait de quoi on est capable. On sent qu’on est là à chaque match, on s’accroche, mais on traverse un passage à vide et on le paie cash. On déconne tous, on commet des pertes de balle et des erreurs défensives et l’écart passe de 5 à 20 points en quelques minutes. On doit être constant, surtout en défense. Et tout le monde doit être concerné, car on a besoin de tout le monde. On n’a pas de grosse individualité, à part Vlad (Vukovic). Il n’y a pas de pivot comme lui dans la série. On voit qu’il arrive à faire la différence chaque week-end. Mais il ne peut pas être constant pendant les 40 minutes."

Le meneur de jeu arlonais reste optimiste. "Quand je vois la série et notre groupe, bien sûr que je suis optimiste ! Mais chaque match va être important, jusqu’au bout." Ce vendredi, à Castors Braine, il ne jouera pas. "Mais après, je continue, je devrais être là, aux entraînements et aux matches."