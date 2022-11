Un 0/6, mais Burton dort encore comme un bébé

Et pourtant, malgré son 0/6, Sart est toujours en tête. "C’est la preuve que nous ne sommes pas la seule équipe à avoir un petit coup de mou, lance Arnaud Burton. Mais il faut quand même faire attention et essayer de briser cette mauvaise série le plus vite possible. Mais Ethe samedi, ce sera du costaud. La défaite à Arlon ? C’est dommage d’offrir le premier but à notre adversaire car avant le 1-0, si Arlon avait la possession, les Arlonais n’étaient pas vraiment dangereux. Mais bon, leur succès est loin d’être volé. Lakaye et François nous ont fait mal."

Toujours indiscutable dans l’axe défensif, Arnaud Burton a un nouveau partenaire cette année, avec John Tilkin. "C’est un nouveau do chaque saison. A croire que je fais fuir mes équipiers, plaisante Arnaud Burton. Ici, je retrouve un peu de Vinaimont en John même s’il a moins d’impact physique. Mais il a un excellent placement et il parle beaucoup. J’avais un peu peur en perdant Axel Vinaimont, mais il fait très bien son boulot. Il est très important pour nous, c’est une belle découverte."