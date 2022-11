Sur son choix de rejoindre Virton "Chaque fois que je suis venu ici, j’étais marqué par l’esprit qui y régnait. Un esprit que je ne retrouve pas chez moi, en Brabant wallon. Quand le RJ Wavre allait mal, on ne retrouvait pas cet engouement propre au stade virtonais. Il ne faut pas grand-chose pour que ça s’enflamme. Je suis venu plusieurs fois au cours de la saison 2019-20 ; l’ambiance, c’était quelque chose."

Sur son rôle "On m’a demandé d’être efficace. Le club veut se stabiliser aux niveaux sportif et extra-sportif. Mais le sportif, ce n’est pas mon premier rôle, je laisse ça à d’autres. Ma première impression, c’est qu’il y a du boulot et si je me rends compte qu’il faut du soutien d’autres personnes pour être plus efficace, on essaiera de passer par là. Mais je dois d’abord établir une sorte d’état des lieux."

Sur l’utilité d’une académie "J’en ai déjà discuté avec d’autres, dans le staff notamment, et je suis convaincu que c’est par la remise sur pied d’une académie que passe l’avenir du club. Bien sûr, c’est un travail de longue haleine, qui peut prendre six ou sept ans avant de porter ses fruits, et il faut aussi convaincre les décideurs. Tous les bons gamins du coin devraient porter les couleurs de Virton."

Sur Flavio Becca "C’est à moi de lui prouver qu’il peut me faire confiance, entendre mes idées. Pour l’heure, je ne suis encore personne à ses yeux, c’est logique. Je n’arrive pas en me disant que je vais tout révolutionner, mais je viens avec mes idées du foot d’en bas, si l’on peut dire (NDLR: il était dirigeant au RJ Wavre), et on verra si je peux en transposer certaines ici."