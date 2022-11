Poncelet espérait d’autres retrouvailles

Si Simon Poncelet était déçu de perdre deux points, le principal motif de déception n’était pas là. "Ce qui me déçoit le plus, c’est la physionomie du match. C’est inadmissible. Quand tu réalises une première période pareille, en menant 3-0, tu ne peux pas jouer de la sorte en seconde période, peste Simon Poncelet. Comment j’explique ce double visage ? Je n’en sais rien. Peut-être que Libramont nous a pressés un peu plus. Mais bon, le vrai souci, c’est que nous avons arrêté de jouer. En première période, nous faisions circuler, nous jouions dans les pieds, comme nous savons le faire et puis, plus rien en seconde période. Nous savions pourtant qu’il fallait continuer et qu’il fallait faire preuve de concentration. Peut-être que nous nous sommes vus trop beaux malgré les avertissements à la mi-temps."

Indiscutable devant la défense

Samuel Petit, pour sa part, confiait que la sortie de Mathias Toussaint, blessé au mollet, avait aussi modifié la donne. "Il avait sorti une très grosse première période. Il aidait beaucoup en récupération de balle et nous étions complémentaires tous les deux, avoue Simon Poncelet. Quand je bougeais d’un côté, il reprenait dans l’axe et inversement. Je pense que sa sortie a joué. Mais nous avons des gars qui sont capables de jouer là. Peut-être étaient-ils un peu moins bien aujourd’hui. Enfin, c’était le cas de tout le monde ce samedi."

En attendant, après Sprimont et Meix, Habay concède un troisième partage face à une équipe de deuxième partie de tableau. "Mais je trouve que nous avons surtout du mal à la maison, dit Simon Poncelet. Mais ne me demandez pas pourquoi car nous avons prouvé samedi en première période que nous savions jouer aussi sur notre terrain."

Devant la ligne arrière habaysienne, Simon Poncelet est rapidement devenu indiscutable. "Je suis assez content de mon début de saison, indique modestement le Bouillonnais. Mais je commence tout doucement à sentir un peu de fatigue. Après, je suis bien dans mon rôle, tout le monde me fait confiance et c’est ce qui me pousse à me donner encore plus."

Depuis le début de la saison, Simon Poncelet a déjà eu droit à quelques joueurs différents pour prendre place à ses côtés puisqu’il a déjà évolué avec Raphaël Lecomte, Mathias Toussaint ou encore Wesley Ajavon.

"D’habitude, je suis le premier à me blesser. Cette année, c’est différent, sourit Simon Poncelet. Mais dans tous les cas, peu importe qui joue, je parviens à m’adapter. Car j’ai toujours le même rôle. Moi, je suis davantage un pur numéro six tandis que Mathias, Wesley ou Raphaël sont plutôt des mecs qui vont s’infiltrer."