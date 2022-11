Desseille profite des miettes laissées par Jaa

Sur le terrain, Jean Desseille n’a finalement pas eu grand-chose à faire, même si de nombreux ballons chauds ont transité devant son but. L’évolution du score a été positive avec ce but assez rapide, puis le doublé de Hébette en fin de match. "On est resté solide derrière et on était proche de la clean sheet. Mais dans l’absolu, je préfère prendre un but comme ça en fin de rencontre et que l’on gagne 1-3, que de ne pas prendre de but et repartir avec un 0-0."

En attendant, voilà trois points de plus pour une équipe de Marloie qui a bien réagi après la perte de la première tranche. Elle va maintenant pouvoir se concentrer, dans les meilleures conditions, sur la venue du voisin rochefortois pour une rencontre très attendue dans la région. Qui sera dans les buts pour défendre les filets marlovanais ? Les prochaines heures nous le diront. "Je pense que la blessure de Gwen est légère et qu’il n’a pas voulu prendre de risque. Maintenant, ça sera au coach de faire son choix pour voir qui sera aligné samedi prochain."