Besoin d’un fumi ? Appelle Baptiste !

Amoureux du ballon rond, Baptiste Jourdan l’est encore plus d’Ochamps. Comme il aime le chanter après chaque victoire, un jour à l’improviste, il est tombé amoureux. Et même si les années ont passé, le médian est toujours là. Revenu en P3 pour retrouver le club de son cœur, le médian considère la troisième mi-temps comme aussi importante que les deux premières. Thierry et Mireille, les parents du trublion des Canaris, étaient déjà quasiment levés lorsqu’il a décidé de rentrer au bercail samedi soir. Enfin, dimanche matin plutôt. "L’heure à laquelle je suis rentrée samedi soir ? Il commençait tout doucement à faire clair, sourit l’intéressé. Il devait être vers 5 h 30, 6h du mat’."

En revenant à Ochamps, Baptiste Jourdan a donc lancé la Brigade Jaune en compagnie de Kévin Romain. "J’ai toujours aimé l’ambiance ultra, confie ce supporter du Standard qui prend régulièrement place en T3 ou en T4. A u début, nous étions quatre ou cinq, mais cela a pris de l’ampleur. Samedi, vous aviez même des mecs qui jouent dans d’autres clubs qui sont venus chanter avec nous."

Des commandes en Pologne et des craquages à 600 €

Et en quelques mois, Baptiste Jourdan est devenu le Monsieur Fumi de la province de Luxembourg. "Samedi, j’ai encore passé une commande pour 630 € de fumigènes, sourit Baptiste Jourdan. Des gars de Grandvoir, Assenois ou Longlier me passent commande et je gère cela. En Belgique, tu trouves des petits fumigènes, mais cela ne casse pas trois pattes à un canard. Moi, je me fournis directement en Pologne. Combien de fumis avons-nous craqué avec Ochamps depuis l’entame de la saison ? C’est une colle ça. Allez, on va dire que nos craquages depuis août doivent nous avoir coûté entre 500 et 600 €. Mais Ochamps, ce n’est pas seulement l’équipe A. Nous formons une famille et nous allons aussi encourager l’équipe B et même les gamins. Je suis le premier à aller voir les B et à mettre le feu quand elle joue."

D’autres tifos ? Nous avons déjà des idées pour un ou deux matches

Même s’il ne le crie pas sur tous les toits, Baptiste Jourdan avoue que la présence du kop fait quelques envieux. "Des adversaires nous disent souvent que nous avons de la chance de jouer dans une ambiance pareille. Samedi, le responsable de Libin a dit que c’était formidable, commente l’intéressé. Des fumigènes, désormais, vous en avez dans pas mal de clubs. Mais des tifos par contre."

Avant de raccrocher, Baptiste Jourdan l’annonce, la Brigade Jaune ne compte pas s’arrêter là. "Nous avons déjà des idées pour un ou deux matches. Mais là, nous voulons surtout réaliser une grande bâche que nous pourrions afficher à chaque match, une bâche qui représenterait la Brigade Jaune", ponctue le médian, qui avait encore quelques heures de sommeil à récupérer en milieu de semaine.