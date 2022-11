Depuis ce lundi soir, il n’est plus à la tête de l’équipe rochoise. Poussé par les dirigeants, il a n’a pas eu le choix de faire un pas de côté.

Et son successeur est déjà connu, il s’agit de Michel Godefroid, passé par Aye il y a quelques années et Chevetogne récemment, où il a démissionné il y a trois semaines. Sa rapide nomination chez les Rochois sous-entend que les dirigeants du club ardennais avaient déjà anticipé ce départ. "Jeudi, nous avions eu une discussion avec le groupe et nous avions annoncé que nous devions agir si on ne gagnait pas face à Messancy et Assenois, commente Luc Dubois, l’un des membres du comité. E t nous avions aussi lancé quelques pistes pour une éventuelle succession dont Michel Godefroid, tout s’est fait très rapidement. On n’a quasiment rien à reprocher à Benjamin, il est minutieux, les joueurs étaient d’ailleurs derrière lui. Seul regret, son manque d’activité le long du terrain, mais c’est peu à côté de ce qu’il a fait aussi. On a retardé au maximum ce qui arrive, mais on doit tenter l’électrochoc maintenant. La Roche n’est pas habitué à ce genre de situation, c’était devenu inéluctable. Michel Godefroid arrive avec un regard extérieur, ce qu’on désirait. Nous avons une chance sur cinq de rester en P1, mais on se doit de la jouer à fond."

« La manière me déplaît »

Benjamin Simon est logiquement déçu de s’en aller ainsi.

"Ceux qui me connaissant savent que je n’aurais pas quitté un navire qui coule, je n’ai pas eu le choix, je n’ai pas démissionné, note celui qui en était à sa deuxième saison. Dans une situation pareille, la décision est logique, mais la manière de communiquer n’a pas été géniale. Je n’avais pas été prévenu par exemple qu’un ultimatum allait être posé, je l’ai appris en même temps que l’équipe, dans le vestiaire jeudi dernier. Dommage que cela se termine ainsi. Je ne peux que remercier le club de m’avoir donné la chance en P1, avec une bonne première saison. Je n’ai pas de regret, je n’ai rien lâché, j’ai tout donné pour aider l’équipe qui a encore une chance de se sauver, je crois en elle, il n’est pas encore trop tard."

Benjamin Simon va maintenant profiter de sa famille avant de se remettre dans le bain du foot, lui qui est un véritable passionné.

"J’ai déjà été sollicité un peu, pour coacher des jeunes ou être T2, poursuit-il. Je vais peut-être rejouer aussi. La passion est toujours là."

Rappelons que La Roche occupe actuellement la dernière place en P1, avec un seul succès à son actif. Et défiera Assenois ce week-end.