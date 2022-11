Exactement. J’ai commencé l’arbitrage à 14 ans, en arbitrage club à Tintigny (uniquement des matches en jeunes). J’ai arbitré mes premiers matchs en P1 messieurs en 2019, une saison arrêtée à cause du Covid. Et j’ai disputé ma première saison entière en P1 l’année dernière. J’ai senti que mon niveau progressait tout au long de la saison. Et la CFA a trouvé que j’étais apte à passer en régionale. C’est une chance. Un nouveau challenge pour moi, une nouvelle expérience.

Vous sifflez aussi en dames ?

Oui. En R2 en messieurs, et en R2 et en R1 en dames. Et je vais encore régulièrement arbitrer dans la province (P1 messieurs et régionales en jeunes), quand j’en ai la possibilité. Je peux arbitrer de un à quatre matches par semaine. C’est une vraie occupation.

Et comment ça se passe en régionale ?

Ça se passe très bien et j’ai été bien accueilli par les arbitres des autres provinces. Je suis très content. C’est un peu une redécouverte du basket.

Quelles sont les principales différences entre la P1 et la R2 ?

Déjà, le niveau de jeu est supérieur, évidemment. Le rythme est plus élevé. Et c’est plus physique, il y a plus de contacts. Et plus de spectacle aussi. Les équipes se battent davantage. Ce sont des matches plus intenses.

Je repars de zéro au niveau relationnel, avec les équipes, les joueurs, les coaches, puisque, pour la plupart, je ne les connais pas. Cela commence dès l’arrivée dans la salle. Comme je suis nouveau, c’est bien de se présenter en tant que nouvel arbitre et soigner son apparence, pour que tout se passe bien.

Vous avez dû adapter votre arbitrage ?

Oui. Il faut recommencer à zéro, avec des équipes inconnues. Et s’adapter au style de jeu de la régionale. Tout en gardant en tête les priorités. Protéger le porteur du ballon. Garder la notion d’avantage quand c’est possible, si la faute ne porte pas préjudice à l’attaquant et au bon déroulement du match. Il faut aussi s’adapter aux nouveaux collègues, pour être sur la même ligne de conduite durant tout le match.

Il y a davantage de joueurs d’expérience en régionale. Donc davantage de fautes commises en douce ?

Non. Je n’ai pas encore eu l’occasion de voir cela. Ça ne m’a pas encore marqué. Il y a aussi beaucoup d’équipes avec des jeunes en régionale.

Plus de rouspétances ?

On va dire que les rouspétances sont plus fondées en régionale, que ce soit des joueurs ou des coaches. Les coaches d’expérience connaissent le règlement, les joueurs connaissent le basket. Donc nous, les arbitres, on doit connaître le règlement sur le bout des doigts et être capables de justifier nos décisions. Les coaches et joueurs ne nous connaissent pas. C’est à nous à montrer qu’on a le niveau et qu’on a mérité notre place en régionale. Cela passe par la gestion du match et par nos justifications.

Il est plus facile d’arbitrer en messieurs ou en dames ?

C’est difficile à dire. Ce sont deux baskets différents. Et ça dépend aussi des matches et des équipes. Et il peut y avoir des surprises, que ce soit en hommes ou en dames.

Avez-vous une crainte avant de monter sur le parquet ?

Oui. La crainte de passer à côté de son match. Un jour sans, cela peut arriver à tout arbitre, comme à tout joueur. Cela m’est déjà arrivé en provinciale. Comme j’ai plus de trajet à faire, dans la voiture, je prépare déjà mon match psychologiquement.

Les oreillettes, oui ou non ?

Le concept est bien. Le visionneur peut conseiller en temps réel, quand le match est arrêté. Mais l’oreillette tombe souvent. Ce n’est pas encore au point, pour un usage optimal.

Un mot sur les feuilles de match électroniques. Cela facilite la tâche des arbitres ?

Oui. C’est plus rapide, si les équipes ont déjà encodé les licences et les certificats médicaux. Il nous reste alors à contrôler les licences ou les pièces d’identité. Cela facilite aussi la fédération, les secrétaires des clubs et même les supporters, qui ont les résultats directement sur l’application de l’AWBB.

Quelle est votre ambition ?

Continuer de m’améliorer. Et encore monter d’une catégorie jusqu’en R1 messieurs. Au-delà, je pense que ce serait compliqué par rapport à mon travail (infirmier).