Vincent Libertiaux tire la sonnette d'alarme à Bouillon

Place alors au tie-break où les Ardennais finiront par émerger logiquement (9-15).

"Un point de perdu ? Oh vous savez, quand vous vous entraînez en effectif réduit pendant la semaine, vous ne pouvez pas rêver d’aller chercher les trois points, lance Vincent Libertiaux. N ous sommes beaucoup trop irréguliers pendant un match. Et même parfois pendant un set. La manche d’ouverture ce samedi, nous sommes bien dedans et ensuite, nous ne jouons plus. C’est normal quand tu ne t’entraînes pas. Certains ont toujours la bonne excuse pour ne pas venir. Et cela fait quelques semaines que cela dure désormais."

« Une place dans le top 5 au complet »

Pourtant, en préparation, Bouillon avait été très appliqué. "La préparation s’était passée de la meilleure des façons, tout le monde était là et nous avions su mettre des choses en place dans notre jeu, commente Vincent Libertiaux. Ensuite, nous avons eu un peu de malchance avec les blessures. Je pensais qu’avec le retour des blessés, nous allions retrouver un groupe complet pour les entraînements, mais force est de constater que ce n’est pas le cas. Je ne veux pas aller trop loin à chaud, mais c’est une situation qui me dérange énormément. Pour faire évoluer un club et des joueurs, il faut que les choses changent. Avec un groupe au complet chaque semaine et qui s’entraîne sérieusement, nous avons notre place dans les cinq premiers sans aucune discussion. Il va falloir prendre des décisions. Si je vais quitter le club si rien ne change ? Je me suis engagé pour la saison et il n’est pas question que je quitte en plein milieu. Par contre, avec le club, nous avions un projet sur quatre ans. Si je vois que cela n’évolue pas, je ne ferai pas les quatre années."