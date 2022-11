Vaux-sur-Sûre se reprend et remporte le sommet

On dénombre près de 200 personnes pour ce match au sommet. Tuile avant même le début de la rencontre pour les locaux, avec le forfait de dernière minute de Vincent Louis, malade, qui s’ajoute à celle de Corentin Musiaux. Compogne équilibre les échanges durant la première demi-heure, mais tout va basculer à cet instant de la rencontre. « L’arbitre accorde un penalty à Vaux-sur-Sûre que nous contestons, explique Daniel Lapraille, le président du club local. Il y a eu pas mal de discussions, de rouspétances autour de cette décision. En plus du penalty transformé par Dewalque, nous sommes sortis de notre match. Peut-être un manque d’expérience de la part de notre jeune équipe. Dans la foulée, on prend deux buts coup sur coup. » Tout d’abord, par Toussaint, à la réception d’un centre, et par Tallier, qui profite d’un ballon relâché par Dominique (0-3). En deuxième période, Serwy entretient l’espoir en transformant à son tour un penalty (1-3). Mais Dewalque va anéantir les derniers espoirs locaux à un quart d’heure du terme (1-4). Compogne subit sa première défaite de la saison. « On ne peut pas dire que l’on est déçu, affirme le président. Vaux-sur-Sûre était plus fort que nous, mais jusqu’à ce fait de match, rien n’indiquait qu’il allait remporter ce match aisément. Maintenant, il sera important d’avoir une bonne réaction dans le difficile derby face à Sainte-Ode B, le week-end prochain. » Les Etoilés se relancent après un coup d’arrêt de deux dimanches.