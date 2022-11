Thibaut Lesquoy et d’autres expatriés se racontent

C’est surtout de celle-ci dont il est question dans le chapitre consacré à l’arrière gauche gaumais. Il y évoque les raisons de son départ là-bas, pour rejoindre l’Ararat Armenia, la vie sur place, son goût pour les voyages et le dépaysement, les conditions de jeu dans le football arménien ou encore sa complicité avec un équipier ukrainien alors que venait de débuter le conflit avec la Russie. "Comme on avait joué contre eux en Europa League, j’avais déjà pu aller une fois en Arménie. On était resté cinq jours et j’étais revenu avec une indigestion comme je n’en avais jamais eue, confie-t-il notamment. Il faisait 40°C, les supporters étaient complètement fous et je m’étais dit que jamais je n’irais là-bas…"

Ou encore: "Il n’y a pas d’entrée au stade donc tu viens comme ça, gratuitement. Il n’y a pas non plus de buvette, juste une petite machine à café."

Histoires d’amour, de mauvais payeurs, de goût de l’aventure ou encore d’argent: Expat Football Club, au travers de ses quelque 200 pages, propose une véritable plongée dans ce monde peu connu qu’est celui du foot professionnel de seconde zone.

