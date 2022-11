Nos clubs reçus 4 sur 6

Racing Arlon 5 – M.S.M. Futsal 1

"Un match que nous avons maîtrisé de bout en bout, signale l’Arlonais Kevin Duroy. Nous n’avons jamais été inquiétés." Les Arlonais prennent directement le match en main, plantent rapidement trois buts, puis gèrent la fin du premier acte (3-0). Les visiteurs évoluent avec un gardien volant ensuite, mais se font directement surprendre (4-0). Le Racing galvaude alors quelques opportunités et les visiteurs réduisent la marque à dix minutes du terme (4-1). Le Racing tue tout suspense en contre (5-1). Direction Braine (D3) au prochain tour.

PR Cent Evere 7 – BAT 81 Tintigny 6

"Trop de mauvaises passes, de mauvais contrôles : nous n’avons pas bien joué, regrette le coach tintigolais Stevy Lenoir. On devait être neuf ; finalement, on fait le voyage à six. Avec un joueur de plus, cela aurait été différent." Si le BAT ouvre le score avant le quart d’heure, il connaît un passage à vide qui permet aux visités de filer à 4-2. Evere confirme la tendance (7-4), puis Tintigny pousse, mais ne reviendra pas.

Deux forfaits

Le Boca Juniors Libramont a profité du forfait du SJS Aubel pour se qualifier tandis que Tenneville, qui devait se déplacer à Ramilies, n’a pas effectué le déplacement. Au total, quatre des six clubs luxembourgeois engagés, y compris Sainte-Ode (voir encadré), passent donc au tour suivant.