Pendant que Thomas Meunier poursuit ses soins et s’entretient individuellement après sa fracture de la pommette, Dortmund s’accroche aux basques du Bayern et de l’Union Berlin après son net succès face à Bochum (3-0).

Siquet titulaire en Coupe d’Europe

Très rarement utilisé en championnat (15 minutes au total cette saison), Hugo Siquet a pu fêter sa première titularisation avec Fribourg jeudi, en Europa League. Il a joué 72 minutes à Qarabag où son équipe, déjà qualifiée, a partagé l’enjeu. Hier, en revanche, il n’était pas repris pour affronter Cologne.

Castagne sort de la zone rouge

Vainqueur à Everton, Leicester poursuit sa remontée et quitte la zone rouge en Premier League. Solide, efficace en défense, à l’instar de son compatriote Wout Faes, Tim Castagne confirme qu’il arrive en bonne forme à quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du monde.

Première titularisation pour Guillaume

À Seraing, le changement d’entraîneur a été profitable à Valentin Guillaume. Le Salmien Jean-Sébastien Legros, désormais à la barre des Métallos, a en effet offert au médian gaumais sa première titularisation en D1 A. Dans un rôle offensif, Guillaume a offert un ballon de but à Conceiçao et a failli ouvrir le score avant de céder sa place à l’heure. Seraing, réduit à dix juste avant le repos, a craqué en 2e mi-temps. Mathieu Cachbach, titulaire lui aussi et de plus en plus important dans le onze au point d’en être un des leaders, a joué l’entièreté de la partie. Timothy Martin, lui, était sur le banc.

Première rouge pour Déom

Avec Eupen, Jérôme Déom s’est offert le scalp du Standard, son club formateur (2-0). Mais il n’en gardera certainement pas un souvenir impérissable. Monté au jeu pour la dernière demi-heure, le jeune Chestrolais a en effet reçu une carte rouge quatre minutes plus tard. La toute première de sa carrière chez les pros. Côté rouche, Renaud Emond a repris la course sur terrain, un jour sur deux. Il espère pouvoir prendre part au stage prévu à Marbella en décembre.

François et l’Union sauvent un point

Battu sur un tir imparable de Foster, suppléé sur la ligne par Lazare et auteur aussi d’un bon arrêt, Anthony Moris a bien cru que ce seul but allait causer la perte de l’Union face au Westerlo de son ex-équipier Jordanov. Mais c’était sans compter sur l’égalisation de Nilsson dans les arrêts de jeu. Inspirée par Lapoussin, avec François pour le dernier quart d’heure, l’Union n’a pas volé ce partage.

Peu de temps de jeu pour Lesquoy

En D2 hollandaise, Willem II a joué lundi chez les espoirs de l’Ajax puis vendredi face à Heracles. Bilan: un succès chez les Ajacides (1-2), un revers contre Heracles (1-2) et seulement 20 minutes pour Thibaut Lesquoy dans ce second match. Après avoir offert un excellent ballon de 2-1, mal exploité par l’avant-centre local, le Gaumais s’est fait déborder dans les arrêts de jeu par Schoofs qui a amené le but décisif.