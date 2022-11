Mené 0-2, Saint-Mard B renverse Messancy B

Dès la 3', Martin fait mouche (0-1). Muric égalise sur coup franc (1-1, 11'). Cinq minutes avant le repos, Lagranche remet le leader aux commandes (1-2). À la reprise, Autelbas pousse, mais le but tombe de l’autre côté. Un coup franc de Martin dévié par le mur surprend Mies (1-3, 63’). Sur une frappe de Goffinet repoussée par Menon, Muric touche le montant. Les Rouges remportent le derby et repoussent les Verts à sept points.

Saint-Mard B 3 – Messancy B 2

Joachim Contant, le mentor des Bleus, retient l’excellente deuxième mi-temps de son équipe: "La première mi-temps a été compliquée. On n’a pas bien démarré. On leur offre deux buts. Après le repos, on a posé le ballon au sol et Messancy n’a plus su sortir. La victoire est logique". Messancy fait rapidement 2-0, grâce à Biname et Dake, et galvaude ensuite. Après le repos, les Saint-Mardois se reprennent. Thiriot place sa tête sur corner (1-2, 60'). Wagner est sauvé par sa latte sur une tête de Zanchetta. Celui-ci est plus adroit sur la suivante (2-2). À deux minutes du terme, C. Foulon offre une victoire inespérée aux Bleus, qui leur permet de passer leur adversaire au général.

Ethe B 1 – Waltzing 3

Toufik Ifkar, le joueur-entraineur des Oranges était satisfait de l’apport de son banc. "On a mieux contrôlé le ballon, dit-il. On avait la possession tandis qu’eux jouaient la contre-attaque. En 2e mi-temps, je fais rentrer des joueurs frais et cela nous a fait du bien." Maes fait sauter le verrou à la 54’ (0-1). Sur une tentative de Lamberta repoussée par la latte, Clabout suit bien (0-2, 75'). Waltzing recule tandis qu’Ethe tente de passer par les flancs. À la 85’, Baudoin relance le suspense (1-2). Dans les arrêts de jeu, un coup franc de Ifkar trouve Criquelière, qui sert Maes (1-3).

Meix-le-Tige 0 – Athus 4

Raphael Muller, le coach des Métallos, regrettait le manque d’efficacité de son équipe: "Comme d’habitude, on ne concrétise pas nos occasions. Cela doit être 0-5 au repos. Du coup, on s’est fait peur. On a relancé depuis l’arrière comme on sait le faire. Meix a bien défendu." Chisogne permet à Athus de mener 0-1 au repos. Après la pause, il ajoute trois buts supplémentaires (0-4).

Aubange B 1 Sainte-Marie-sur-Semois 3

"On fait une bonne première mi-temps, raconte le mentor aubangeois Stéfan Castronovo, déçu. On doit rentrer au vestiaire avec le nul. Après le repos, on a arrêté de jouer. Sainte-Marie avait plus d’envie que nous. Le match a été pauvre en occasions." Malgré la bonne première mi-temps aubangeoise, Sainte-Marie mène 0-1 au repos grâce à Perrang (23'). Henry profite d’une erreur de Rodrigues pour doubler la mise (0-2, 64'). Deux minutes plus tard, Perrang exploite une mauvaise passe pour s’offrir le doublé (0-3). À la 75’, Decolle s’arrache pour récupérer un ballon et sauver l’honneur des visités (1-3).

Halanzy 3 – Signeulx 0

Les Miniers démarrent bien et multiplient les opportunités mais se heurtent à un Lucas en grande forme. Migeaux place sa tête sur corner (1-0, 20'). Après le repos, Signeulx pousse, mais M. Guelff sort les parades qu’il faut. Un splendide retourné acrobatique de Migeaux finit sur le montant. En contre-attaque, il prend la défense de vitesse (2-0, 71'). A. Guelff reçoit un second bristol et laisse les Miniers à dix. Cela n’empêche pas Migeaux de s’offrir un triplé (3-0, 78'). T. Valentin touche les bois en fin de rencontre.

Tontelange 3 – Rachecourt 2

Lucas Thiry, le coach des Spurs, trouvait le succès de ses couleurs mérité: "La victoire est logique, on a plus d’occasions qu’eux. On a manqué de justesse à la conclusion et dans la dernière passe aussi". Suite à un corner, Léonard ouvre le score (1-0, 12'). À la 20', Bernard doit quitter le terrain et être emmené à l’hôpital pour une blessure à l’épaule. Ortwerth égalise d’une splendide frappe en demi-volée (1-1, 38'). En face-à-face avec Gravier, Close commet la faute et est exclu (70'). Cela n’empêche pas Rachecourt de passer devant, par Bojonca (1-2, 71'). Deux minutes plus tard, Delrue égalise. À la 88’, il offre un second succès à ses couleurs (3-2).