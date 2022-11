Habay-la-Vieille chipe la 2e place à Saint-Mard

Nothomb 5 – Martelange 0

Le derby s’est terminé sur un score de forfait. "Nous étions au-dessus des Martelangeois", confirme Yohann Ngassam qui est obligé de s’entraîner à Louvain pendant la semaine. Les buts se sont enchaînés avec Klein (12'), Ngassam (41'), Laffargue (69') et un doublé de Gauthier Stévenot aux 79' et 88'. Un résultat qui a de quoi remettre les joueurs de la Vallée de l’Attert sur de bons rails après deux prestations en demi-teinte.

Tintifontaine 1 – St-Mard 1

Grosse déception dans le chef des Gaumais du Sud qui ont eu toutes les occasions pour tuer le match. "Par manque d’application et de gestes justes, nous avons raté l’occasion de rester à la deuxième place", regrette le T1 Fabrizio Lepenne. Les deux équipes ont eu leur temps fort, Tintifontaine poussant dans le dernier quart d’heure avec une équipe revancharde après sa piètre prestation de la semaine dernière à Châtillon. "Quand on ne met pas son bleu de travail, constate le T1 visité Grégory Bodet, on s’expose à perdre contre des concurrents directs pour le maintien". Les Tintignolais avaient ouvert le score à la 26' par Casel qui a profité d’une mésentente entre le gardien et son défenseur. Mahamane Touré a égalisé d’une reprise de la tête sur un corner juste avant la mi-temps.

Habay-la-V. 4 -Tontelan. 0

"Le score est forcé, nous n’avons pas fait un bon match et Tontelange méritait mieux", reconnaît le T1 habaysien Gil Grevisse. Ce dernier avait pourtant déroulé le tapis rouge après 17' à ses joueurs en inscrivant un doublé de la tête, une fois sur corner et une autre fois sur coup franc. "Nous manquions de fraîcheur, cela peut arriver. C’est de bon augure pour la suite car gagner quand on n’est pas au top montre qu’il y a du répondant dans mon équipe." Brasseur et Braquet ont donné au score son aspect définitif en fin de rencontre.

Meix/V. B 1 – Aubange 4

Luis Lino, le T1 des Frontaliers, s’excuse auprès des Méchois: "Nous aurions dû être menés 3-0 à la mi-temps. Sans une grosse prestation de notre gardien Matheo Brabant, on était dans les choux". En choisissant de jouer plus dans la profondeur après le repos, les Aubangeois ont trouvé la réussite qui leur a fait défaut en début de championnat. Thiéry a ouvert le score sept minutes après le retour des vestiaires, avant que Nicolas Simons n’égalise et que le festival Quentin Koenig ne débute. Le capitaine a réussi un hat-trick avec des buts aux 61', 65' et 89'.

Saint-Léger 3 – Châtillon 0

Après un début de championnat cauchemardesque, les Léodégariens retrouvent des couleurs et remontent aux portes de la colonne de gauche. "Notre transfuge de Waltzing, Robin Delhaise, a été replacé aux avant-postes avec Dorian Arnould, explique Yann Marthe. Ils se sentent comme des poissons dans l’eau. Robin s’est encore distingué avec un but et un assist." Le score était acquis au repos avant que Saint-Léger ne gère calmement la situation. Les deux autres buts sont tombés des pieds de Dorian Arnould et Yann Marthe.

Vance 1 – Arlon B 0

Les Vançois ont renoué avec la victoire après une série de matches nuls. Ils ont vécu un match difficile contre Arlon B. "Nous pensions qu’avec nos joueurs expérimentés, nous allions nous imposer sans problème, constate le capitaine des Rouges, Dylan Herman. Mais ils nous ont posé pas mal de problèmes." Celui qui marquait comme il respirait l’année dernière admet que les choses sont différentes. "On me connaît et je suis maintenant souvent tenu par deux joueurs. Heureusement, avec l’excellent Nicolas Lutgen et l’arrivée de Kevin Sergoynne, on se partage l’alimentation du marquoir." Il n’en reste pas moins que c’est le grand Dylan qui a marqué le seul but de la partie à l’heure de jeu, comme d’habitude d’un coup de tête sur un corner à l’heure de jeu.