Habay-la-Neuve distance Nothomb, Villers décroche aussi

Léglise 0 – Bouillion A 3

Depuis son retour de blessure, Klaus n’en finit pas d’étaler toute sa classe. Cette fois encore, il inscrit un premier but en première période, à la suite d’une erreur défensive, puis distille un assist pour son coéquipier Colas en deuxième (0-2). En fin de rencontre, il plantera sa deuxième rose. Le score aurait pu être plus lourd, mais Léglise peut remercier ses montants.

Sainte-Cécile 3 – Marbehan 4

Alors que le score affiche 0-3 à la 52’, suite au doublé de Conte et à la réalisation de Bintz, les hommes de Philippe Lefèvre pensent avoir fait le plus dur. Barre remet toutefois du suspense dans la rencontre à la faveur d’un doublé (2-3). En fin de rencontre, Jacquemin pense arracher le point du partage, mais Conte, décidément insatiable, plante sa troisième rose après cinq minutes de temps addtitionnel (3-4).

Habay-la-Neuve B 4 – Nothomb B 1

Dans ce choc du haut de tableau, ce sont les visités qui sortent vainqueurs. Pourtant, dans un premier acte plus qu’équilibré, c’est Nothomb qui se montre dangereux en premier mais tombe sur un Reichert des grands jours (et évidemment gardien de luxe à ce niveau). Il ne peut cependant empêcher l’ouverture du score, signée Klein à la réception d’un centre (0-1). Dans la foulée, Ries remet les équipes à égalité (1-1). Dans le quatrième quart d’heure, Nothomb donne l’impression d’être encore aux vestiaires, ce dont profite Habay pour faire le break, via Ries encore et Kobs. "Nous manquons cruellement de réalisme et le fait de faire jouer des joueurs de D3 à ce niveau (NDLR: Herman en plus de Reichert), je trouve cela inadmissible", peste Jean-Claude Mayon, T1 de Nothomb. Vitorino finira le travail pour tuer le suspense en fin de rencontre. Habay prend 5 points d’avance sur son adversaire du jour.

Fouches 2 – Assenois 0

Troisième victoire de rang pour l’équipe de Lionel Rausch, qui passe devant son adversaire du jour au classement. Une grosse domination fouchoise en première période est récompensée par un but de Mathay. Ce même Mathieu Mathay qui va devoir céder sa place et partir aux urgences après un tackle de Warny qui se fera expulser par la suite. En supériorité numérique, Fouches gère la rencontre et fera le break via Chioccolini, monté en cours de jeu.

Villers/Orval 2 – Muno 5

"Je suis très déçu, on n’a pas eu de réaction après la défaite de la semaine passée. Je prends cette défaite pour moi, on est tous un peu dans le dur et on va devoir se remettre en question", sont les mots d’Emmanuel Branco, le T1 de Villers qui a pourtant mené 1-0 via Loits. Muno prend les devants grâce à Lahlou et deux roses de Salpetier. Au second acte, Simon réduit le score, mais cela ne suffira pas puisque Lassource et Grande marqueront les deux derniers buts coté visiteur.

Florenville B 2 – Gérouville 1

"Nous sommes malheureusement notre propre adversaire, nous distribuons des cadeaux à tout le monde. Quand je vois notre première mi-temps qui est parfaitement aboutie et la deuxième dans laquelle nous sommes nulle part, c’est décevant", peste Christophe Fery, coach des Canaris. Effectivement, après une bonne entame de match des visiteurs, qui ouvrent le score par Georges, au second acte, Florenville rapplique sur son adversaire par l’intermédiaire de Rosier avant que Daniels finisse le travail à un quart d’heure de la fin. Et Gérouville boira le calice jusqu’à la lie puisque Cornerotte se fera expulser en fin de rencontre.