D3 ACFF: Salaires impayés, joueurs partis: quel avenir pour Givry ? L’équipe B pourrait être fortement impactée

Petit rappel des faits d’abord: après plusieurs mois d’incertitude, le club a officiellement été repris cet été par Damien Raths, investisseur venu du Grand-Duché. Le matricule 6237 repart alors d’une feuille blanche pour reconstruire une équipe fanion après la descente de D2 ACFF. Éric Picart accepte de la coacher avant de faire marche arrière, refroidi par les trop nombreuses incertitudes. Frédéric Herinckx débarque comme T1 le 19 août et finalise son noyau en dix jours. Des joueurs arrivent de France surtout, mais aussi de Lettonie et de République tchèque pour défendre les couleurs des Canaris dans un projet sportif qui se veut ambitieux. "Nous voulons rejoindre le football professionnel dans les cinq ans", clamait Damien Raths, lors d’une conférence de presse en août.

Joueurs non payés: certains sont déjà partis

Trois mois plus tard, on est loin, très loin, des objectifs annoncés et les problèmes s’accumulent.

Allons droit au but, les salaires promis n’ont pas été versés aux joueurs, ni au staff, du moins pas dans leur totalité. À plusieurs reprises et encore lors d’une rencontre avec les joueurs il y a une quinzaine de jours, Damien Raths a promis que ceux-ci seraient versés. Mais personne ne voit rien venir. Ce qui agace forcément des garçons qui ne vivent que du football.

Souleymane Kone, le capitaine, a ainsi décidé de ne plus jouer. Momentanément du moins, en espérant que la situation se règle. Enzo Djouahir, qui avait aussi le mal du pays, est retourné dans le sud de la France. Cyril Makembe, qui était parti, va revenir gratuitement alors que Tony Kadaré a été renvoyé par le coach. Les premiers départs avant d’autres ?

En tout cas, la situation est catastrophique actuellement. Les bénévoles du club, et surtout Jacques Aubry, dépensent une énergie folle, et de l’argent aussi, pour maintenir le club en vie. Certains joueurs n’avaient rien pour manger, Jacques Aubry et quelques autres personnes ont fait les courses pour eux. Plusieurs fois par semaine, des repas sont offerts aux joueurs qui sont logés dans des gîtes à Bertogne. Les équipements, de la marque Damra de Damien Raths, ne sont pas encore arrivés. Et ce ne sont là que quelques exemples de la situation actuelle. "Je perds patience, reconnaît Jacques Aubry. Je ne peux pas nier les soucis, rien ne bouge depuis trop longtemps."

Des promesses non tenues, une communication calamiteuse voire totalement absente, Damien Raths ne se fait pas que des amis à Givry depuis son arrivée. Et l’urgence est déjà absolue. À moins qu’il ne soit déjà trop tard…

L’accumulation de ces problèmes extra-sportifs ne risque-t-elle pas de conduire Givry vers un forfait général en cours de saison ? Pour l’entraîneur et le président, il n’en est pas du tout question à l’heure actuelle. Les joueurs de l’équipe B, laquelle évolue en P3, doivent en tout cas espérer que l’équipe A ira au bout de son championnat. Car le règlement est clair: lorsqu’un club qui a inscrit en championnat deux équipes premières masculines (A et B) déclare forfait général pour son équipe A, celle-ci est maintenue et le forfait en question est prononcé pour l’équipe B.