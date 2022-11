Chaumont se relance et enfonce les Freylangeois

Après deux défaites consécutives, Chaumont renoue avec le succès devant son public et renvoie à cinq points un adversaire qu’on croyait pourtant relancé après son net succès à La Roche. Dès l’entame du match, les visités mettent beaucoup de cœur à l’ouvrage et bousculent les Arlonais. Et c’est méritoirement, qu’ils passent devant sur corner. Ce but réveille quelque peu les hommes de Picart. Avec un bon Huberty à la baguette, Freylange met le nez à la fenêtre et se crée plusieurs occasions ; c’est donc logiquement que l’équipe revient au score. Porté par ce but, Freylange continue à mettre la pression. La plus grosse occasion est à mettre à l’actif de N’Diaye : seul face à Goosse, il enlève toutefois trop sa frappe. Chaumont est alors en difficulté et les déchets techniques sont nombreux dans ses rangs. À la demi-heure, Hinck tente pourtant le lob sur Lapraille, mais son envoi termine de peu au-dessus. Le dernier quart d’heure du premier acte sera plus équilibré et sans réelle occasion.