« C’est un match qu’on devait gagner »

Neufchâteau ne trouve guère de solutions face à la défense physique des Brabançons et est à la traîne dès le début: 5-13 (7’), 11-20 (10’). M. Bizimana et Dekeyser lancent alors le BCCA dans la partie. Geubel plante une bombe (28-26), la défense est efficace et Sturam sert Démoulin et Dekeyser (32-30 au repos). Mais après ce très bon 2e quart-temps, les Ardennais ne confirment pas (34-41). Marc Hawley prend temps-mort et la réaction suit, avec Deneve et Pierre: 40-41 (25’), 43-44. Neufchâteau galvaude toutefois aux lancers francs et en pertes de balle (44-48). Et dans le dernier acte, seul un remuant Deneve parvient à s’illustrer dans la raquette, face à une défense très active de Royal IV, qui domine au rebond et s’échappe à 50-62 (37’). Le baroud d’honneur, signé Démoulin, Dekeyser et Deneve, sera vain. À trois points, Démoulin ramène le BCCA à 63-67 à 12 secondes du terme, mais Demirtas ne tremble pas aux lancers: 63-69. "C’est difficile de trouver des satisfactions, lâche un Marc Hawley irrité. On se fait dominer physiquement. On n’est pas assez collectif. Les distributeurs n’ont pas apporté suffisamment et trop de joueurs n’ont pas répondu à l’attente. On ne perd que de six points, mais on ne peut pas être content. Il faut être meilleur. Et ça commence déjà le jeudi à l’entraînement. Il faut plus d’intensité !"