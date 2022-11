« Ce n’est que du foot, personne n’est mort »

3 buts encaissés, dont deux pénos, en 8 matchs

Il n’empêche que ces échecs à répétition commencent à peser lourd dans le bilan des Gouvions. Comment y remédier ? "C’est compliqué, répond Antoine Adam. S’entraîner à tirer des penaltys ne réglera pas le problème. À l’entraînement, j’en convertis 98 sur 100. Mais, en match, la dimension psychologique entre en jeu. Tous les joueurs du monde veulent bien tirer un penalty à l’entraînement. Mais combien ont les c… d’aller en tirer un le week-end ? En tout cas, chapeau à Bryan Clemens. S’il ne se sacrifie pas sur cette dernière balle (NDLR, main, carte rouge et penalty pour Gouvy) , elle finit au fond et Vaux perd deux unités."

Frappé par une embolie pulmonaire en mai 2021, le médian de Gouvy, retrouve petit à petit ses meilleures sensations. Il a commencé les neuf derniers matchs de championnat et sait, à nouveau, tenir 90 minutes en P1. Ce qu’il pense du premier tour de son équipe ? "Nous pouvons être satisfaits de notre assise défensive, dit-il, puisque nous n’avons concédé que trois buts sur les huit derniers matchs, dont deux sur penalty. En revanche, nous manquons un peu de punch offensivement. Cela s’explique, en partie, par l’absence de William (Delvaux) depuis un mois, mais pas seulement. Nous manquons de mobilité, nous sommes plus dans la réaction que dans l’action. Dans ce domaine, j’ai trouvé les Novillois supérieurs à nous. Bauduin et Sagna, sur les flancs, sont vraiment remuants. Il nous manque aussi l’instinct du tueur devant le but. Dimanche, on a tiré au but comme des poulets morts. C’étaient des ballons d’échauffement pour Kévin Wauthy."

« Adrien François est le meilleur joueur de P1 »

Avec trois unités de retard sur Sart, Gouvy reste un prétendant aux lauriers. "Mais impossible de dire qui va émerger dans cette série, estime Antoine Adam. L’équipe qui m’a laissé la meilleure impression, personnellement, c’est Arlon. L’équipe du chef-lieu dispose pour moi du meilleur joueur de la série en la personne d’Adrien François, qui est un véritable leader. Tant dans les paroles que dans les actes. Il abat un nombre incalculable de kilomètres, il a une couverture de balle incroyable, il se rend tout le temps disponible et il joue même quand il est à moitié blessé. Il est vraiment au-dessus du lot en P1."