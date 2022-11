Si le médian a livré une prestation plus que convaincante dans la ligne médiane, son équipe n’a pu empocher la victoire.

"Avec regrets car Sprimont a disputé la dernière demi-heure avec un joueur de champs entre les perches, explique Charles Godelaine, qui a fêté avec modération ses 23 ans samedi. Mais si nous avions la mainmise sur le jeu, nous n’étions pas dangereux, le dernier geste a fait défaut."

Quatre fois titulaire, six fois sur le banc et avec un temps de jeu de 383 minutes (sur 990), le citoyen d’Heyd n’est pas un titulaire indiscutable en terre mormontoise.

"L’être doit être un objectif pour moi, poursuit Charles Godelaine. Je suis content de mon match, mais je dois confirmer sur la durée. Physiquement, je ne suis évidemment pas au top, je ne fais pas assez d’effort pour, mais en enchaînant les matchs, ce serait plus simple. À moi de faire en sorte que le coach m’aligne chaque fois d’entrée."

Avec des Lecerf, Dardenne ou Marchal comme concurrents, Charles Godelaine n’a pas la vie facile. Il dispute sa septième saison sous Philippe Medery.

"Et j’ai progressé, je ne suis plus le même joueur qu’il y a sept ans. Tactiquement, techniquement, je suis meilleur. Si je pouvais avoir une condition physique et une hygiène de vie exemplaires, je franchirais sans doute un cap", conclut le joueur.

Alors verra-t-on un autre Charles Godelaine dans les semaines et mois à venir ? Il détient seul la réponse à cette question.