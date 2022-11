L’homme a bouclé le parcours en 48’ 47’’, à un peu plus de 8 minutes de l’Ougandais Samuel Kibet, champion du monde. "Je ne me suis jamais senti bien, regrette le Rachecourtois, qui rêvait de top 20 . J’ai souffert le martyre dans la montée, je n’avais ni jambes ni souffle, et l’estomac n’était pas au top non plus. J’ai fait une bonne descente derrière. Mais celle-ci n’était pas assez raide pour rattraper tout le retard. J’étais vidé sur le plat à la fin."