Pepinster 69 – Rulles 54

Rulles s’incline face à un adversaire loin d’être imbattable. "C’était prenable, mais nous avons livré un mauvais match", dit Mathieu Fivet. Si Rulles démarre bien (10-17), les Rullotes voient Pepinster mettre six lancers pour revenir à 16-17. Les Liégeoises passent devant: 39-26 à la pause. L’écart grimpe même à vingt points par la suite avant que Rulles, sans Leboutte blessée la veille avec la P1, ne stabilise l’écart à quinze points. "Nous avons perdu trop de ballons. Nous avons aussi trop raté, pas grand monde n’était à son niveau, résume Mathieu Fivet. Après, c’est la première fois que nous passons à côté cette saison."

Neufchâteau 77 – Liège 55

Sept sur sept pour le BCCA. Directement devant après une bombe de Guiot (3-0), Neufchâteau ne sera jamais rejoint. Henket et Denève s’imposent dans la raquette: 11-4, 19-8, 23-10 (10’). Les deux équipes ne marquent plus pendant quatre minutes et puis, Guiot et Duquenne font le trou: 30-13 et 37-22 au repos via Laurent. Neufchâteau reprend mal, les Liégeois enchaînent huit points (37-30). Liège revient à 41-36, mais Denève donne de l’air d’une bombe avant que Henket ne fasse la différence: 59-44 et 77-55.

Régionale II

Libramont 53 – Esneux 72

La semaine dernière, Libramont avait réalisé un gros premier quart-temps contre Boninne avant de gérer. Cette fois, l’inverse s’est produit. Absentes pendant dix minutes (12-31), les Libramontoises, où Juliette Léonard a joué, ont couru après le score tout le match sans jamais pouvoir revenir à moins de vingt points sauf dans le dernier quart. malgré la blessure de Charlier. "Absence total dans le premier quart , dit Logan Draux.. Nous avons commencé en zone, mais Esneux a mis quelques gros shoots. Nous avons alors opté pour l’individuel, mais cela n’allait pas non plus. J’avais pris mes deux temps morts après sept minutes. C’était mieux après le repos, mais nous avons eu du mal à marquer."