Enfin ! Après son 0/12, Orgeo a retrouvé des couleurs. Les Orgeotois, qui avaient retrouvé quelques éléments, ont surtout pu compter sur un Loïs Pierson en état de grâce. Auteur d’un triplé au premier acte, grâce notamment à un penalty, l’Orgeotois, qui avait aussi vu Déom tromper Baquet a permis à Orgeo de vivre un match tranquille 4-0 au repos. Dans les cordes, Corbion terminera même à dix après la deuxième jaune, à vingt grosses minutes du terme, de son capitaine, Harouard.

Ochamps 2 – Libin 0

Dans une ambiance digne d’un Standard – Anderlecht, avec une Brigade Jaune en feu, Ochamps remporte le derby communal et revient à égalité de points avec Libin, qui compte toujours une rencontre de moins. "Libin est la plus belle équipe rencontrée jusqu’à présent, avoue Sébastien Ricci. Nous avons eu un peu de chance au premier acte car Libin a eu les plus belles occasions." Ce n’est pas Cavelier, qui a vu sa frappe s’écraser sur la barre de Golinvaux, qui dira le contraire. Mais voilà, Libin n’a pas marqué et Ochamps en a profité. Dès le retour des vestiaires, Albert tente sa chance. Son obus termine sa course dans la lucarne de Zanelli. Du grand art (1-0). Poussée par un public en feu, la troupe de Sébastien Ricci verrouille ensuite le jeu. Libin peine à se montrer dangereux et dans le final, c’est Albert, encore lui, qui libère tout un village (2-0). L’autre gagnant de la soirée ? Le trésorier des Canaris. La rencontre, précédée de la présentation des équipes de jeunes de l’association Ochamps-Libin et du match de l’équipe B a en effet attiré plus de 480 curieux. Et inutile de vous le dire, la buvette a fermé aux petites heures.

Bercheux 3 – Wellin 0

Six sur six pour Bercheux qui se replace avant d’aller à Neuvillers dimanche prochain. Si les Verts ont pris les trois points, la victoire a mis un peu de temps à se dessiner puisque le score était toujours vierge au repos. "Nous avons eu du mal à mettre du rythme, avoue Didier Gourmet. Une fois que nous avons marqué le premier but, c’est devenu plus facile." Un premier but signé Villalba, auteur d’un coup franc des 30 mètres en pleine lucarne (1-0). Sur un corner rentrant, Vermierdt fait le break. Le dernier but est pour Villalba qui prend, de la tête, un corner de Vermierdt (3-0).

Sainte-Ode 3 – Neuvillers 3

Privé de Déom, Martin et Petitjean, partis suivre City – Fulham, Neuvillers perd deux points dans le haut de tableau et ne profite pas vraiment du revers de Libin. "Nous offrons trois cadeaux à l’adversaire", peste Christophe Jacquemin. Tout avait pour bien débuté pour Neuvillers qui profitait de deux pertes de balles locales pour filer à 0-2 grâce à Nicolas et Degros. Mais en huit minutes, Sainte-Ode inverse la tendance. Guillaume trompe Ledent, Clément suit le mouvement et le même Clément, après une frappe repoussée par le poteau, plante le troisième (3-2). En seconde période, Neuvillers pousse et Nicolas, au second poteau, arrache finalement le point. "Il y avait la place pour prendre les trois points, dit Raphaël Bozet. Mais Neuvillers doit se dire pareil."

Grandvoir 3 – St-Hubert 1

Grandvoir renoue avec la victoire alors que Saint-Hubert loupe l’occasion de revenir à hauteur de Libin. Les Borquins menaient pourtant à la pause grâce à Marchal, qui avait profité d’une erreur d’appréciation de Belhommet, pour tromper Lambert (0-1). En seconde période, Grandvoir domine les débats. Toussaint, qui avait raté une belle occasion au premier acte, égalise en reprenant, du plat du pied, une remise en retrait de Bodet (1-1). Les Cerfs passent devant sur phase arrêtée. Decamps, monté un peu plus tôt, est au corner. Son ballon est coupé par PH.Gérard au premier poteau (2-1). Dans le final, Grandvoir se rassure grâce à Chisogne, auteur d’une belle reprise de volée après un service de Toussaint. "La victoire est méritée étant donné la seconde période, dit Benjamin Decamps. Mais Saint-Hubert aurait pu marquer plus avant le repos."

Les Bulles 1 – Florenville 7

Une semaine avant de recevoir Libin, Florenville revient à la première place en compagnie de Libin et Ochamps. "Nous sommes prêts pour samedi", indique un Morgan Matz qui avait fait tourner. Rapidement devant grâce à Gomez, Florenville voit Vanhagendoren et C. Blandin enfoncer le clou ; 0-3 au repos. en seconde période, Matz, Brunson, Vanhagendoren et Oosterhoof soignent les statistiques. Jacquemin a réduit l’écart pour Les Bulles à 0-6.

Paliseul 1 – Rossignol 1

Deux points de perdus pour Paliseul. Après une première occasion pour Le Mangouerro, Lambert sort bien devant G. Foury. Paliseul passe devant au quart d’heure. Le Mangouero déborde et centre. Van Hoey repousse vers André qui reprend (1-0). A trois reprises, le portier sort ensuite le grand jeu devant Le Mangouero A force de galvauder, Paliseul se fait punir quand Cozier, monté à la pause, enroule au second poteau (1-1).