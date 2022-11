Marloie a repris la tête ... l'espace de quelques minutes

Mais pas avec la première place car un peu moins d'une demi-heure plus tard, Richelle s'est imposé face à Givry. Les Canaris ont concédé deux buts aux 87ème et 89ème minute.

Un peu plus bas dans le classement, Mormont a été surpris à domicile par Sprimont. Gashi avait porté les visiteurs aux commandes au premier acte. Amrous lui a répondu après dix minutes en seconde période mais Cokgezen a inscrit le but décisif un petit quart d'heure plus tard.

Une victoire sprimontoise qui ne fait pas les affaires de Meix, battu en terres aqualiennes cet après-midi. Sylvain Bechet a connu un après-midi cauchemardesque : après avoir marqué contre son camp au quart d'heure, il a écopé d'une rouge directe à dix minutes de la pause. Le score était déjà de 2-0 et ne bougera plus par la suite.

Enfin, Durbuy reste lanterne rouge mais a décroché un point face à Huy.

LES RESULTATS

Aywaille – Meix 2-0

Bechet csc (1-0, 14'); Fondaire (2-0, 25')

CR: Bechet (36')

Herstal – Marloie 1-3

Jacquemart (0-1, 7'); Hébette (0-2, 75'; 0-3, 79'); Maboza (1-3, 81')

Mormont – Sprimont 1-2

Gashi (0-1, 23'); Amrous (1-1, 56'); Cokgezen (1-2, 69')

Durbuy - Huy 1-1

Richelle – Givry 2-0

Leroy (1-0, 87'); Schenk (2-0, 89')