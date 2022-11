« Mais pourquoi il rentre sur son pied gauche ? »

Le portier d’Assenois ne pourra, à nouveau, que constater les dégâts à la 54’ quand, lancé dans le dos de la défense par l’excellent Bihina, l’ancien pro Langil se jouera de son vis-à-vis pour envoyer une nouvelle prune dans ses filets.

Deux buts pour un total de trois tirs cadrés: ces trois points engrangés par la bande à Tucci, de retour sur le petit banc samedi soir, sont marqués du sceau de l’efficacité, seul domaine dans lequel elle s’est montrée supérieure à son adversaire dans ce derby. Assenois a, en effet, fait plus que jeu égal avec son voisin dans la possession du ballon et s’est créé autant, voire plus, d’occasions que lui. Les hommes de Stéphane Dubois paient au prix fort leurs carences dans le dernier geste. La tentative de lob de Manand (27’), le tir trop croisé de Leva (36’), la reprise croquée de Njia après une feinte géniale de Manand (51’) et le dernier essai trop centré de ce même Manand (83’), aligné en 9, laisseront des regrets aux hommes du président Kerger, déjà muets une semaine plus tôt face à Ethe.

Les Longolards, eux, restent bien calés au pied du podium à la faveur d’une cinquième clean sheet dans ce championnat. Si un Assenois plus réaliste aurait pu les contrarier davantage, ils auraient, pour leur part, pu prendre le large s’ils s’étaient montrés moins brouillons dans la dernière passe. Avec un dragster comme Langil aux avant-postes, Longlier dispose désormais d’une arme de destruction massive capable d’anéantir tout qui aura le malheur de laisser trop d’espace dans son dos. Reste à trouver celui qui parviendra à le mettre sur orbite.

Pour la petite histoire, on notera que ce duel ardennais aura, aussi, été celui des Augustin: Roman, 16 ans, du côté de Longlier ; Larue, 40 berges, du côté d’Assenois. Le premier, aligné au poste d’arrière gauche, s’est montré intransigeant d’un bout à l’autre ; quant au second, le simple fait de tenir 90 minutes à son âge dans l’entrejeu, dans un match de P1, face à des marathoniens comme Perreaux et Bihina, mériterait une petite médaille. Tout quadra qu’il est, cet Augustin Larue n’est pas encore… à la rue.

LONGLIER: Brault 6 ; Furdelle 5 (57’, Evrard 7), Cravatte 6, Van Den Eynde 5, Roman 7 ; Bihina 7 (82’, Condemi), Toussaint 5 (78’, Henrotte), Perreaux 6 ; Debehogne 7 (75’, H. Noël), Nicolas 5, Langil 6.

ASSENOIS: Mathieu 6 ; G. Martin 6 (60’, Thiry), F. Martin 6, Jacob 6, Poncelet 6 ; Poncin 5 (67’, Séverin), Larue 7, Njia 5 ; Aubry 6 (67’, Gengoux), Manand 6, Leva 7.

Arbitre: M. Rode. Assistance: 130.

Cartes jaunes: Jacob, Furdelle, Perreaux, Toussaint.

Buts: Debehogne (40’, 1-0) ; Langil (54’, 2-0).

40’, lancé côté droit par Nicolas, Debehogne rentre sur son pied gauche et envoie un tir puissant qui surmonte Mathieu (1-0).

54’, long ballon de Bihina dans le dos de la défense. Langil, plus rapide que tout le monde, crochète son opposant et arme au deuxième poteau (2-0).