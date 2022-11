Cauchemardesque pour Bechet

Après dix premières minutes équilibrées, Aywaille hausse sensiblement le rythme. Plus vifs, plus précis, plus incisifs, les locaux imposent une pression de tous les instants aux Gaumais. Une pression fatale à Bechet qui trompe Brolet en voulant dégager son camp (1-0). Meix tente directement de réagir et sur le corner qui suit, une tête de Puffet atterrit sur le bras levé d’un défenseur d’Aywaille sans provoquer la moindre réaction chez M. Vahé. Et quelques instants plus tard, Fondaire profite de la passivité totale de l’entrejeu méchois pour doubler la mise (2-0). Les visiteurs sont KO debout.

Suite à l’expulsion de Bechet peu avant la pause, sa deuxième en huit jours, on pouvait craindre que la seconde période s’apparente à un calvaire pour les Gaumais. Or, c’est à ce moment que Meix a retrouvé ses fondamentaux et affiché, notamment grâce aux changements effectués, une hargne qui faisait cruellement défaut en première mi-temps. Oh bien sûr, Deusings ne fut réellement inquiété qu’une fois, en toute fin de match. Mais cette seconde mi-temps a montré qu’en jouant au sol, en affichant une motivation de tous les instants, ce Meix-là pouvait bien mieux que la pâle copie rendue ce dimanche.

Quant aux Aqualiens, ils ont montré un visage séduisant, ambitieux, joueur et ils n’avaient certainement pas besoin des décisions à sens unique de M. Vahé pour venir à bout d’une équipe de Meix qui devra se passer de trois pions essentiels de sa défense le week-end prochain.

Aywaille: Deusings, Lacroix (82’, Pirquet), Vinaimont, Famerie (75’, Dallemagne), Fondaire, Alima, Delcourt, Porcaro, Adib, Soto Munoz, Colson (75’, Roland).

Meix: Brolet, Bechet, Blaise, Schmit (70’, Gomrée), Day T., Limpach (46’, Gasparoto), Laurent, Walelo, Godfrin (60’, Dewalque), Puffet, Day N. (58’, Pietquin).

Arbitre: E. Vahé.

Assistance: 75.

Buts: Bechet (15’, CSC 1-0), Fondaire (25’, 2-0).

Cartes jaunes: Walelo, Blaise, Schmit.

Carte rouge: Bechet (37’).

Note du match: 6.

15’, en voulant dégager un centre puissant de Soto Munoz, Bechet se troue et trompe Brolet (1-0).

25’, suite à une récupération en milieu de terrain, Alima hérite trop facilement du ballon. Son centre parfait est repris par Fondaire qui ne laisse aucune chance à Brolet (2-0).

37’, alors qu’il se trouvait à 60 m de son but, Bechet commet une faute tout aussi inutile qu’indiscutable sur Fondaire. Expulsion sévère.